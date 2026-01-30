この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「見なくていいは間違い」映画好きYouTuberが『インクレディブル・ハルク』の重要性を熱弁「必要ないって言ってる人はにわかです」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【インクレディブルハルク】『見なくていい』と言われ続けてきた映画を今さら語る」と題した動画を公開。MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）作品の中でも不遇な扱いを受けがちな『インクレディブル・ハルク』について、その魅力を熱く語った。



動画では冒頭、MCU2作目にあたる『インクレディブル・ハルク』が、世間では「見なくていい」と言われがちであるという話題に触れた。これに対し、つるみん氏は「そんなことは無いですよ」と即座に否定。「作品としての完成度は高いと思ってる」と述べ、物語のシンプルさや敵キャラクターの明確さを評価した。



なぜ「見なくていい」と言われるのか。サイ氏は、主人公ブルース・バナー役の俳優がエドワード・ノートンからマーク・ラファロへ交代したことが、初心者を混乱させる一因ではないかと推測する。しかし、映画『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』で本作の要素が全面的に描かれていることに触れ、「結局必要」だと指摘。「必要ないって言ってる人は、にわかです」と強く断言した。



相方のつるみん氏も「嫌いじゃない」と同意し、本作がMCUシリーズの序盤の作品であるため「シンプルにその1本として見た時に十分楽しめる」と、単体映画としての面白さを強調した。



さらにサイ氏は、本作で最も好きな要素として、敵役アボミネーションのキャラクター造形を挙げる。主人公に憧れて同じ力を手に入れようとした結果、より醜い怪物になってしまうという展開に「ああいう展開大好きなんですよ」と熱弁。また、シリアスな作風と思われがちだが、心拍数が上がると変身してしまうため恋人とイチャつけないシーンなど、随所にユーモアがある点も本作の魅力だと語った。



世間の評価とは裏腹に、2人の映画好きが独自の視点で作品の価値を再発見していく本動画。MCUファンはもちろん、これからシリーズを見始める人にとっても、新たな気づきを与える内容となっている。