「交番を3回襲撃された」元長野県警が語る衝撃の過去と“過労で搬送”された壮絶な現場「自分を大切にしたい」

YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」が、「【元長野県警】過労で搬送されるほどの労働環境から辞めた男の人生とは」と題した動画を公開した。元長野県警の河野博紀氏が出演し、交番勤務時代の衝撃的な体験や、過酷な労働環境で倒れたことを機に退職を決意した経緯を赤裸々に語った。



動画の序盤、河野氏は自身の経歴を紹介。長野県警に11年10ヶ月勤務していた当時について、「実は交番勤務をやっていた時に、3回襲撃されている」と衝撃の事実を告白した。ある夜、休憩時間に書類整理をしていたところ、「ガシャーンと大きい音がして」と裏口の窓ガラスを割られたという。犯人は借金の取り立てから逃れるために刑少年院に入りたかった少年たちだったといい、河野氏は「そんなことで窓ガラス割るんだ」と呆れたような苦笑いを浮かべつつも、現場の緊張感を振り返った。



退職の決定的なきっかけとなったのは、災害級の大雪に見舞われた際の警備業務だった。警察署に泊まり込み、「10日間くらい家に帰れなかった」という極限状態の中で、「バタンと倒れてしまって」と過労により意識を失い、病院へ搬送されたことを明かした。この経験を通じて、自身の働き方に疑問を抱き、「もっと自分を大切にしていきたい」と痛感。警察官というキャリアに見切りをつける決断をしたと語った。



現在は鉄道会社の駅員として働きながら、講演家としても活動している河野氏。自身の経験を元に、建設業向けの安全大会や防犯講話を行っている。「テレビでは言われない本当の真実を知ることができる」と語るその活動は、警察官時代の過酷な経験があったからこそ伝えられるメッセージに溢れている。警察官という職を離れ、新たな道で自身の経験を社会に還元しようとする河野氏の姿が印象的な動画となっている。