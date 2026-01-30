肉2倍の新定番!『Wロースかつ丼(肉2倍)』『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』新登場【ほっともっと】
持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、定番人気メニューのロースかつを2倍にした『Wロースかつ丼(肉2倍)』960円と『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』990円、「パーティパック」シリーズの新メニュー『白身フライ&チキンBOX』690円を2月4日に新発売する。全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)で取り扱う。
※記事中の価格はいずれも税込表記。
【すべての画像はこちら】サクサクのとんかつを2枚使った食べ応えのある新定番メニュー〈肉2倍の新定番メニュー〉
◆『Wロースかつ丼(肉2倍)』960円
◆『Wロースかつとじ弁当(肉2倍)』990円
人気メニュー『ロースかつ丼』『ロースかつとじ弁当』のとんかつを通常の2倍使用した、ボリューム満点の新メニュー。サクサクに揚げたとんかつを、甘めの醤油だれでじっくりと煮込み、ふんわりと玉子でとじた。通常よりもたっぷりのかつを使用することで、がっつりと食べ応えのある仕立てとなっている。〈パーティーパックの新メニューもボリューム満点〉
◆『白身フライ&チキンBOX』690円
肉と魚の両方が味わえる、「パーティパック」シリーズの新メニュー。「白身フライ」2枚と、ジューシーな「から揚」4個をセットにした。
【すべての画像はこちら】サクサクのとんかつを2枚使った食べ応えのある新定番メニュー