富士フイルムは、「instax（インスタックス）"チェキ"」シリーズのハイブリッドインスタントカメラ「Evoシリーズ」から、「instax mini Evo Cinema（ミニ エヴォ シネマ）」を2026年1月30日に発売。

「フジカ シングル−８」モチーフのデザイン

背面のモニターを見ながら撮影し、好みの画像を選んでプリントできる「Evoシリーズ」から、静止画に加え動画の撮影が可能なモデルが登場。

撮影した動画データを2次元コード化し、動画の中から切り出した静止画とともにチェキプリントにすることで動画を手渡せる。様々なシーンをカタチにして残せるほか、2次元コードからいつでも手軽に見返せる。

様々な時代をイメージしたエフェクトが可能な「ジダイヤル」機能を新搭載。8ミリフィルムカメラをイメージした「1960」など10種類のエフェクトが選べる。それぞれ10段階で度合いの調整が可能で、合計100通りの表現ができる。

本体デザインは、同社が65年に発売した8ミリカメラ「フジカ シングル−８」がモチーフの縦持ちスタイル。細部までこだわったというデザインとアナログな操作感を採用している。

専用アプリを使えば、撮影した動画を組み合わせた編集や、映画のようなオープニング/エンディングのテンプレートが追加できるなど、動画を特別に仕上げられる。また、スマートフォンの画像をチェキプリント化する「ダイレクトプリント」機能にも対応する。

ファインダーアタッチメント、グリップアタッチメントが付属する。

価格はオープン。