高級アクセサリーブランド「クロムハーツ」の偽の指輪を山梨県の工場で販売目的で所持したとして62歳の夫と、55歳のフィリピン国籍の妻が逮捕されました。偽の商品を販売して、約1億円を得ていたとみられています。

警視庁によりますと、田野口喜弘容疑者（62）と妻のフィリピン国籍タノグチ・マリア・コラソン・アラス容疑者（55）は、2025年9月、共謀して、山梨県甲府市の工場で、高級アクセサリーブランド「クロムハーツ」の偽の指輪9個を販売目的で所持していた疑いがもたれています。

またこの工場で働いていたフィリピン人の男性3人も書類送検されました。

2024年11月に、警視庁五日市警察署の捜査員がインターネット上で売られている不審な指輪を見つけたことから、事件が発覚したということです。

田野口容疑者は妻やフィリピン人従業員とともに、工場でクロムハーツの偽物を作製していたとみられています。

調べに対し田野口容疑者は容疑を認めているということですが、警視庁は3年前から偽の「クロムハーツ」の指輪などを販売して、およそ1億円を売り上げていたとみて捜査しています。