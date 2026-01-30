ロイヤルズのカルロス・エステベス投手（33）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場することが29日（日本時間30日）、同国代表の公式X（旧ツイッター）などで発表された。

エステベスは2016年にロッキーズでメジャーデビュー。23年にはエンゼルスで大谷翔平（現ドジャース）とチームメートとなり、守護神を務めた。その後、フィリーズを経てロイヤルズでプレー。昨季はロ軍で67試合に登板し、自己最多42セーブを挙げ防御率2・45だった。MLB通算は505試合で31勝36敗、124セーブ、防御率2・45。

大のアニメ好きで、エンゼルス時代は大谷と日本の漫画やアニメが共通の話題となり、交流を深めた。クラブハウスのロッカーにはベジータ、ブロリー、ワンピースのロロノア・ゾロなどフィギュアが陳列。昨夏の球宴では人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラがプリントされた特別仕様のベルトを披露した。

また、守護神として試合を締めた際には「ドラゴンボール」に出てくる「かめはめ波」ポーズを披露するのがお決まりとなっていた。国際舞台でも「かめはめ波」、さらには元同僚の大谷と対戦する可能性もある。

ドミニカ共和国はブルージェイズの主砲・ゲレロをはじめ、パドレス・タティスやパイレーツ・クルーズの出場が決まっており、投手陣もフィリーズ・サンチェス、マーリンズ・アルカンタラ両先発が参戦するなど豪華な顔ぶれだ。1次ラウンドはD組に入っており、C組の日本とは準々決勝で対戦する可能性がある。