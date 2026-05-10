Image: Interdepend こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。目的に合わせてバッグを使い分けるたびに、中身を入れ替えて、忘れ物をして……。そんな煩わしさを「じゃあ全部こなせるバッグを自分で作ろう」と生まれたのが日本発のモジュラー型ショルダーバッグ「Node One」。3つのパーツで9スタイルを実現し、ミニショルダーバッグながら13インチノート