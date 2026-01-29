在宅看護で要注意！「爪切り」がインシデントに繋がりやすい理由とは!?【訪問看護のアイデア帖】

訪問看護の現場における処置「爪切り」

意外と介護者が苦手としている爪切り。介護者が高齢者だと「目がよく見えなくて」と言われ、看護師に依頼されることも多いです。また、「自分以外の人の爪を切るのは怖い」という人もたくさんいます。まずは爪の長さを観察し、看護師側から「爪切りをしましょうか？」と声をかけてあげるといいでしょう。

爪切りではインシデントが起こりやすい

爪切りは、在宅看護では頻度の高い処置です。日常的に行う処置である反面、皮膚の損傷や出血などのインシデントも起こしやすい処置でもあります。

療養者の爪の状態を確認して、注意しながら爪切りをしましょう。

ヘルパーは爪切り禁止？

ヘルパーから「爪切りは禁止されているので」と言われることがあります。しかし、「爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること」は医療行為にならないため、ヘルパーでも実施可能です（厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健

師助産師看護師法第31条の解釈について」）。

事業所によっては、ヘルパーに爪切りを禁止しているところもあるようです。爪切りをヘルパーに依頼できるか、あらかじめ確認しておくといいでしょう。

爪切り時の環境整備

爪切りを安全に行うため、爪を切りやすい姿勢を保ちます。

腕や足の下にクッションを入れるなどして安定性を保ちます。ベッドも高めにして、自分の目線に爪が来るような配置にセッティングするといいでしょう。

電気をつけても室内が暗い場合はペンライトを使ったり、窓際で作業したりするなど、明るさを確保しましょう。

爪切りに関連する道具

【爪切り】

乳幼児、爪が薄い人、爪と皮膚の境目が分かりづらい人には赤ちゃん用の爪切りを用います。感染予防の観点から、爪切りはご家庭で用意してもらいましょう。

【ニッパー】

硬い爪や厚い爪を切る道具です。

【やすり】

爪の形を整える道具です。爪切りが難しい場所で爪切り代わりに使うこともあります。

【ゾンデ】

角質を除去したり、巻き爪予防のガーゼを挟んだりするための道具です。

【ストローゾンデ（ストローを斜めにカットしたもの）】

爪床と爪甲の境目を作ったり、爪の間の汚れを除去したりするために使います。

［爪の切り方手順］爪を真っ直ぐにカット→ 〇 爪やすりで角を取る（スクエアオフ）／✗ 角を丸くすると巻き爪のリスクが高くなる

爪が硬い、厚い（爪白癬）、巻き爪が強いなど、少しでも異常がある場合は、無理に切らずに皮膚科医やフットケア外来への相談を促すことが、重篤な足病変の予防につながります

