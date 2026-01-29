都内23区内の火葬事業の7割超を握る会社、東京博善。親会社の廣済堂が中国人実業家・羅怡文(らいぶん)氏グループの傘下企業となり、火葬料金の値上げが行われた。

それに対し葬儀業界は「火葬は公共性の高いインフラなのに許せない！」と反発し、マスメディアでも連日、火葬料金の値上げに関する報道が流れた。いったいなぜ、東京博善は業界の反発を受けながらも火葬料金の値上げに踏み切ったのか。

ここでは、日本の火葬と弔いの歴史に迫ったジャーナリスト・伊藤博敏氏の著書『火葬秘史: 骨になるまで』（小学館）より一部を抜粋し、火葬料金値上げの背景を紹介する。



業界の反発を受けながらも進めた火葬料金値上げ

廣済堂は、クビから値札をぶら下げた状態の上場企業として、「経済合理性」を問われて争奪戦となり、羅怡文グループの傘下企業となった。その後、羅は廣済堂を持ち株会社化して広済堂ホールディングスと体制を変え、東京博善を100％子会社にして機動性を高めた。

それだけの資金を投じた以上、羅らは投資効果を上げるために東京博善の事業領域を広げ、さらに収益性を上げねばならなかった。

考えられる方向性は3つだった。1番目は本業の火葬業の充実。つまりは火葬料金の値上げである。2番目は小規模化する葬儀事情に合わせた式場の効率的運用。具体的には斎場内の式場の数を増やすことだ。3番目は葬儀業への進出。火葬場と式場を備えた東京博善が葬儀全般を引き受ければ、一気通貫のサービスとなり利用者にとっては便利だ。

この方向性は2019年末までの羅のグループ入りから始まり、2021年7月以降の黒澤洋史社長体制下でさらに深まった。

「4年間で約52％の増額となった」火葬料金は9万円まで値上げされ…

2021年1月、東京博善は火葬炉の「最上等」の大人料金を5万9000円から一挙に3割増しの7万5000円とした。東京博善には6つの斎場を合わせて63基の火葬炉があり、40基が「最上等」なので、「最上等」といいながら、これが標準クラスである。

その上に「特別室」、さらにワンランク上の「特別殯館」「貴殯館」があるが、他地区の公営火葬場が1つの炉による火葬料金なので、「最上等」が比較対象となる。

値上げは一度にとどまらなかった。2022年6月から燃料費特別付加火葬料を設け、ガス・電気代の値上げに燃料代をスライドして徴収する方式を導入。航空業界では国際線旅客機で「燃油サーチャージ」と呼ばれる燃油特別付加運賃を導入しているが、その発想を取り入れた。7600円で導入され、徐々につり上がって最終的には1万2200円となった。

さらに2024年6月、「最上等」の価格を9万円とした。同時に燃油サーチャージが廃止されたために実質的な値上げは2800円だが、4年間で約52％の増額となった。

東京23区内に民営の火葬場がある理由

日本環境斎苑協会の調べによると全国には1454の火葬場があり、そのうち97％の1407が公営である。公営が多いのは、1948年に施行された「墓地、埋葬等に関する法律」（墓地埋葬法）が、「公共」を定めているからである。第1条にこうある。

《墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする》

葬法や墓地に関する唯一の法律である墓地埋葬法がこう定め、しかも火葬場などの許認可権を持つ厚生労働省が火葬場の経営主体について、「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、その他は宗教法人、公益法人に限る」とした通達を何度も出している。

例外的に東京23区内9火葬場のうち、民間が7（東京博善が6カ所で板橋区の戸田葬祭場が1カ所）であるのは、墓地埋葬法の規制を受ける前の創業だったためだ。

民営の火葬場と公営の火葬場の料金設定の違い

民営であるために自治体運営の火葬場のような税金による補填はない。従って料金設定は高く、東京博善が値上げした2024年の時点で、東京博善の9万円に対し戸田葬祭場が8万円。

23区内には他に東京都の公営斎場である瑞江葬儀所（江戸川区）があり、こちらが5万9600円で、大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区の広域組合が運営する臨海斎場（大田区）が4万4000円である。

23区外の都下の火葬場と比べるともっと顕著で、青梅市民斎場、立川聖苑、八王子市斎場、日野市斎場など8つの公営火葬場では、そこに住む市町村民の料金を無料にしている。近隣の市町村と比較するとバラつきがあり、横浜市は1万2000円、千葉市は6000円である。この差は大きいが、差額は税金の投入額によって生まれる。

従って公営斎場も管轄外の利用者には別料金を設定しており、瑞江葬儀所が7万1520円、臨海斎場が8万8000円、無料の立川聖苑も住民以外は8万円、横浜市が5万円で千葉市は6万円である。住民以外だと高額になるにせよ、通常は「地元の公営」を利用するため、東京博善の利用料金の高さは否めない。

東京博善は遺体燃焼時間の短いロストル炉を採用しており、それもあって火葬件数の調整は可能だ。2023年12月、「当日の火葬予約も可能の状態を維持」していると発表した。亡くなる人の数が増えて1週間待ち、10日待ちが当たり前になっているという「火葬待ち」が社会問題化し、マスメディアの報道が相次いでいた。

東京博善の「営業日と営業時間の拡大でいつでも火葬に対応できる」というこの発表は、高い稼働率を維持するためにもメンテナンス費用が必要だという説明につながっており、それは値上げ批判への回答でもあった。

（伊藤 博敏／Webオリジナル（外部転載））