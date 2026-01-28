アメリカ政府が管理した押収済みの仮想通貨135億円分以上が「政府の仮想通貨請負業者の息子」に盗まれていたと判明

アメリカ政府が管理した押収済みの仮想通貨135億円分以上が「政府の仮想通貨請負業者の息子」に盗まれていたと判明