Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、Qi2規格の急速充電・ガッチリ固定しながら角度調整が自在なPhilips（フィリップス）の「MagSafe対応 Qi2 ワイヤレス車載充電器 DLK2305Q」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips (フィリップス) Qi2対応 車載スマホホルダー 360°回転可能 自由に曲がる magsafeホルダー 15W急速充電 超強力吸着 吸盤ロックダイヤル付き マグネット 携帯ホルダー 真空吸盤 片手操作 カー用品 全機種対応 DLK2305Q

Qi2規格の急速ワイヤレス充電に対応したPhilipsの車載スマホホルダーが15％オフ

Philips（フィリップス）の「 車載スマホホルダー DLK2305Q」は、Qi2規格に対応したスマートフォンへ最大15Wでマグネット式ワイヤレス充電が可能。15％オフので販売中です。

従来のQi規格に比べ、iPhone12以降のモデルにも最大15Wで充電でき、より高速充電を実現します。

ナビや音楽を使いながらでも、バッテリー残量が気にならないのは嬉しいポイントです。

磁力は32個の高品質磁石でガッチリ吸着し、走行中の振動でもスマホが落ちにくい設計になっています。

さらに吸盤部分はロックダイヤル付きの二重固定で、平なダッシュボードやメーターパネルなどにしっかり密着◎。

吸盤を置いた後にロックダイヤルを時計回りに回転するだけで吸着力が強固になり、抜群の安定性を実現します。

360°回転で視認性バッチリ

スマホをマグネットで固定した状態でも360°ぐるっと回転でき、片手でスマホの角度を切り替えることが可能です。

運転中にナビを見やすいように縦から横に切り替えたり、助手席から地図位置を変えたりもラクラク。

さらに、ホルダーのアームも360°回転で切るので、微妙な視点調整も◎。

携帯ホルダーのアーム部分は形状記憶合金素材を採用し、自由に曲げられるので見やすい位置にぴったり調整できます。

取り付け位置やニーズに合わせてアームの角度や高さをカスタマイズできるので、ナビや通話・音楽操作を中心に車でスマホを使う人には嬉しいアイテムです。

なお、上記の表示価格は2026年1月28日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

