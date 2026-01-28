〈「結局は金目当てか」と批判されても…弁護士が犯罪被害者に「賠償金は1円でも多く取るべき」と断言する“切実な理由”《訴訟をしてまでの賠償金請求をお勧めしないケースも？》〉から続く

2015年、埼玉県熊谷市で起きた凄惨な連続殺人事件。小学生の娘2人と妻、計3人の命を理不尽に奪われた加藤さん（姓のみ公表）は、法廷で「被告人に死刑を求刑します」と自ら声を絞り出した。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

一審判決は死刑。しかし、東京高裁が下した判決は「無期懲役」への減刑だった。理由は犯行時の責任能力ではなく、裁判時の訴訟能力──。あまりの不条理に、温厚な加藤さんも検事相手に激昂する。ここでは、同事件の被害者側弁護士を務めた上谷さくら氏の著書『犯罪被害者代理人』（集英社新書）の一部を抜粋。被害者の苦悩について紹介する。

◆◆◆

熊谷連続殺人事件

2021年7月下旬、私は炎暑の中、埼玉県熊谷市のあるお寺にいました。ある殺人事件の被害者遺族の方と共に、警察から戻ってきた被害者の遺品のお焚き上げをしてもらうためです。事件の凄惨さを物語る血に染まったタオル、刃物の傷跡のあるワンピース、靴。ご遺族はどれも家に持ち帰ることができず、お寺のご住職のご厚意で半年ほど預かっていただいていました。全てをご供養してもらおうと思っていたのですが、ご遺族の決心がつかず、この日はタオルなど一部だけを燃やして、衣服や靴は残しました。

遡ること6年前の2015年9月にその凶悪な事件は起きました。埼玉県警熊谷警察署に任意同行され事情聴取を受けていたペルー人のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン（2020年9月、無期懲役で刑が確定。以下「ジョナタン」と言います）が脱走し、3日に及ぶ逃走の間に3世帯に侵入、50代の夫妻、80代の女性、そして40代の女性とその小学5年生・2年生の娘の計6人を次々に殺害しました。



写真はイメージ ©︎years/イメージマート

ジョナタンは警察が駆けつけた犯行現場の住宅2階から転落し、意識不明の重体となりましたが、命を取り留め、8か月後に強盗殺人、死体遺棄、住居侵入の容疑で逮捕され、後に起訴されました。

私はこの事件で妻と娘二人の命を奪われた加藤さん（姓のみ公表）の被害者参加弁護士として、刑事裁判に被害者参加した加藤さんと共に闘いました。その後、最初の殺人事件のあとで住民に情報を周知し、注意喚起をしていれば、その後の事件は防げたとして埼玉県を相手取り国家賠償請求訴訟も起こしました。

先に加藤さんの代理人になっていた高橋正人弁護士から「大変な事件だから一緒にやりませんか」と声をかけられたことがきっかけで私も代理人となりました。私自身も亡くなった娘さんと同じ年頃の娘を持つ母親ですので、いてもたってもいられない気持ちですぐさまお引き受けしました。

加藤さんに何度もお会いして、刑事裁判の準備をしましたが、ほとんど話はせず、表情も乏しかったです。私が何か質問しても、「はい」「いいえ」がほとんどで、具体的なことを聞いても、答えは一言返ってくるかどうか、という感じでした。しっかり者の奥さんと、可愛らしい2人の娘さんと4人で仲睦まじく暮らしていたのが、ある日突然、独りぼっちになってしまったのですから無理もありません。しかも、被害者側に狙われる理由が全くない通り魔的な犯行です。

ご遺族の事件後の様子は人それぞれですが、どの方も泣いたり怒ったり、時には無口になったり、ということは同じです。その中でも、加藤さんは最も感情が見えない状況でした。

「被告人には死刑を求刑します」

それでも刑事裁判は始まります。加藤さんは被害者参加したので、その中で少しでも被害回復してほしいと思っていました。

しかし、ジョナタンが基本的には黙秘しており、たまに言葉を発しても事件と直接関係ないことや、質問とかみ合わない回答だったりしたことから、加藤さんはますます辛そうな様子でした。

殺人事件は裁判員裁判なので、裁判員の負担軽減のためにこまめに休廷があります。その間は、被害者参加をしているご遺族も裁判所内や検察庁内に用意された控室で、被害者参加弁護士や支援センターの方と一緒に過ごします。その際、ご遺族とそれまでの法廷でのやりとりについて意見交換したり、法的なことの説明をしたりするので、わりと会話は多いのですが、加藤さんの場合は、本当に「沈黙」という感じでした。

加藤さんの被害回復のために何ができるのか。重苦しい空気の中、なんとかヒントを探ろうとしましたが、答えは出ませんでした。

第9回の公判で、加藤さんは、被告人に対して直接被告人質問をしました。ほとんど要望を言わない加藤さんの「どうしても自分で質問したい」というたっての希望でした。弁護人が「被告人には責任能力がない」として無罪を主張している事件ですので、質問事項は事前に検察官とよく検討したうえで、加藤さんは法廷でジョナタンに対し、準備した質問をぶつけました。同じ質問でも「はい」と言ったり「いいえ」と言ったり、相変わらずかみ合わない感じではありましたが、検察官や弁護人が質問した時と少し様子が違って、動揺しているように見えました。

そして、最終的には否定したのですが、加藤さんの「（傍聴席の三人の遺影の写真は）あなたに殺された三人ですよ？」という問いかけに、ジョナタンは「ああ、殺したんですか」と答えたのです。粘り強く何度も質問を重ねた結果、ジョナタンが殺害を認めるような言葉を発したのは、後にも先にもこの時だけでした。

その日の閉廷後、私は初めて加藤さんの柔らかな表情を見ることができました。亡くなった妻と二人の娘のために、自分にできることは精一杯やった、という達成感があったのだと思います。それからは、少しずついろいろな話をしてくれるようになりました。

被害者参加をすると、被害者参加人や被害者参加弁護士は「被害者論告」という被害者なりの「求刑」をすることができます。検察官の求刑のように法的効力はありませんが、気持ちを裁判官に伝えることや、自分の罪を矮小化しがちな被告人に対し、被害者は決して許していないという強い意思を直接伝える意味があります。

この事件の被害者論告のほとんどは、高橋弁護士と私が担当しましたが、最後の「被告人には死刑を求刑します」という部分だけ、加藤さんが述べました。そこだけは自分で言いたい、という加藤さんからの申出に、私たちも賛成しました。

訴訟能力と責任能力

2018年1月下旬から始まった裁判員裁判は、3月9日、第13回期日に死刑判決が言い渡されました。この事件の争点は、ジョナタンの責任能力だけでしたが、責任能力がないと判断されれば6人殺害しても無罪の可能性があったのです。死刑判決が出て、加藤さんも私もホッと胸をなでおろしました。

ところが、ジョナタン側が控訴した東京高裁での裁判では、犯行時の心神耗弱が認定され「無期懲役」の判決でした。その日、私はインフルエンザのため自宅で寝ていましたが、そのような判決は全く予想していなかったので、ネットに流れたニュースを見て本当に驚きました。控訴審の争点は、犯行時の責任能力ではなく、裁判時の「訴訟能力」だったからです。

訴訟能力というのは、裁判で被告人が自分の置かれた立場を理解し、適切に防御権を行使するための能力です。ジョナタンに精神障害があることは確かですが、検察官の立証により、訴訟能力を欠くような状態ではないと確信していました。

ところが、フタを開けてみると、訴訟能力ではなく、争点ではない「責任能力」に問題があるという判断で死刑から無期懲役に減刑されたのです。控訴審では、「訴訟能力以外の訴訟活動はしてはならない」と言われていたにもかかわらず、不意打ちのようなこの判決に、加藤さんは強い怒りと失望感に包まれた、とあとから聞きました。

「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」

私はインフルエンザの治癒後も体調が万全ではありませんでしたが、寝ている場合ではないと思い、すぐに加藤さんと一緒に東京高検に行き、担当検事と意見交換して何が何でも上告するよう訴えました。しかし、東京高検の判断は、「上告しない」というものでした。担当検事からは「上告理由がない」ということしか説明されませんでした。

「あなたにも子どもがいますよね？ あんな殺され方して、性的なことまでされて、それで諦めろと言うんですか！」と大人しい加藤さんが大声で検事を怒鳴りつけました。そんな加藤さんを見たのは初めてでした。私と高橋弁護士は、判例や論文を調べ、法的観点から「上告すべきだし、できるはずだ」という意見を述べ、加藤さんを援護射撃しました。

しかし、結局検察は上告せず、死刑判決は幻となりました。東京高裁の無期懲役判決と、被害者の味方と信じていた検察が上告をしなかったという事実が、加藤さんに尋常ならざる打撃を与えました。このような事件の遺族になり、PTSDを発症していた加藤さんの精神状態はさらに悪化しました。

国家賠償請求はまず勝てない

刑事事件の控訴審が行われている間に、加藤さんは埼玉県を相手取り、国家賠償請求訴訟を提起しました。私は刑事事件に続き、この訴訟の代理人にもなりました。

国家賠償請求というのは、原告側の主張がほぼ認められる可能性がない訴訟類型です。ただ、加藤さんはこの事件で、埼玉県警が不審人物としてジョナタンを警察署に任意同行していたにもかかわらず、目を離した隙に逃走され、その直後に明らかにジョナタンと思われる男が3件連続して住居侵入事件を起こしたこと、さらに夫婦が強盗殺人事件の被害者として発見され、「中東風の男」（刑事事件の供述調書より）が目撃されるなどしていてまだ逃走しているのに、そういったことを具体的に広報しなかったことに強い憤りを抱いていました。

そのような男が逃走していることを事前に知っていたら、用心深い加藤さんの妻は、戸締りを厳重にしたり、加藤さんの実家に一時避難したりしたはずだと思われたからです。

国家賠償請求はまず勝てない、ということは加藤さんに話していました。しかし、「できることは何でもやりたい」という加藤さんのために、私は高橋弁護士と一緒に刑事裁判の証拠だけでなく、この事件に関する新聞記事や警察の広報体制に関する通達などを片っ端から調べていき、突破口を探し、「勝てるかもしれない」という感触を持ちました。

それを加藤さんに説明すると、「その可能性に賭けたい」ということで、また一緒に闘うことになったのです。

予想はしていましたが、かなり大変な訴訟になりました。提訴から第一審の判決が出るまで、約3年半かかり、関係者5人に対する尋問が行われました。尋問対象者には、当時の警察署長や県警刑事部長まで含まれ、私たちとしてはかなり追い込んだという手応えを感じた尋問でした。

冒頭の「お焚き上げ」は、その最中に行われたものでした。刑事裁判の判決が無期懲役となったあと、加藤さんの精神状態は悪化し、国家賠償請求訴訟の間には、「これで負けたら死ぬしかない」という絶望感を口にするようになっていました。ぜひこの訴訟では勝訴して、加藤さんに笑顔を取り戻してあげたいと思いながら、お焚き上げの炎を見つめていたことを覚えています。

しかし、結果は敗訴で、しかも判決内容は心底がっかりするような中身のないものでした。東京高裁に控訴して、内容的には一部主張が認められたものの結論は敗訴であり、最高裁に上告し、上告から1年以上経って、棄却の通知が届きました。2024年11月のことでした。

うつ伏せになって折り重なっていた小学生の姉妹

さすがにガックリしました。刑事裁判、国家賠償請求訴訟のどちらも想像以上に大変で、私自身も何度も心が折れそうになりました。それでも最後まで投げ出さずに頑張れたのは、加藤さんの人の娘さんのご遺体の写真の存在があったからです。

小学生の姉妹は、うつ伏せになって折り重なる形で発見されました。どちらが先に殺害されたのかは分かりませんでしたが、二人は一緒にいて、どちらか一人が殺されるのを見ていた可能性もありました。どれだけ怖かったことでしょうか。そして、「美咲、春花、パパが守ってあげられなくてごめん」と意見陳述で述べた加藤さんの心はどれほど痛かったことでしょうか。私は折に触れて、二人の娘さんのご遺体の写真を思い出し、自分の心を奮い立たせていました。

しかし、刑事裁判も国家賠償請求訴訟も、加藤さんの望みを叶えることはできませんでした。それでも、全ての裁判が終わったあと、加藤さんからは「先生にお願いしてよかったです」という言葉と、「今後は被害者支援で自分にできることがあったらやっていきたいので、その時はお声がけください」との申出があり、私のほうが救われました。

加藤さんのような過酷な目に遭った人にしか分からないこと、できないことはたくさんあると思います。加藤さんが少しでも前を向いて生きていけたら、と願わずにはいられません。

〈「どうしていいのか分からない」「見たくないけど、見なかったら後悔すると思う」…家族がひき逃げされたとき遺体写真と対面する？ “犯罪被害者代理人”が明かす“証拠確認”のリアルな現場〉へ続く

（上谷 さくら／Webオリジナル（外部転載））