Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

フィリップスの高級電動シェーバーもほぼ半額で販売中です。

【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 9000シリーズ 洗浄機付きモデル 電動 髭剃り メンズ (72枚刃・回転式/SkinIQテクノロジー・お風呂剃り & 丸洗い可) S9696/50 ブラック 【Amazon.co.jp限定】 PHILIPS \22,800 （2026/01/28 16:11時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

深剃りしてくれる高級シェーバーが45％オフ

セール対象になっているのは、ハイエンドなS9000シリーズの「S9696/50」です。通常価格は41,800円（税込）のところ、セールでは45％オフの22,800円（税込）とかなりお買い得です。

毎分150,000回カットする72枚刃でいろいろな方向に生えているヒゲを効率的に取り込んで剃るうえに、1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げて2枚目のカット刃が剃ることで、深剃りを実現しています。また、肌に当てる力を可視化する「過圧防止センサー」も搭載。光の色で肌に当てすぎか、あるいは弱いかを知らせてくれます。

さらに、自動研磨システムを搭載しており、シャープな切れ味を保てるとのこと。このほか、ウェット／ドライシェービングの両方に対応、シェービングをガイドしてくれる専用アプリ、約50分間のコードレス使用が可能なバッテリーなどの特徴をそろえています。

45％オフのフィリップス電動シェーバーをAmazonでチェック！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

