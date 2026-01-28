リクルート元人事責任者が解説「最終面接は2種類しかない」合格率3割の壁を突破する無双テクニック
就活情報チャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】「最終面接は２種類しかない」リクルート元人事責任者が教える無双テクニック」と題した動画を公開。元リクルートで人事責任者を務めた曽和利光氏が、最終面接を突破するための極意を解説した。
曽和氏はまず、最終面接には大きく分けて2種類あると指摘する。一つは、実質的な選考が行われる「ガチの最終面接」で、合格率は3割程度と低い。もう一つは、内定がほぼ決まっている状態で行われる「儀式的な最終面接」であり、こちらの合格率は7〜8割に上るという。
では、合否を分ける「ガチの最終面接」では何が見られているのか。曽和氏は「初期"スクリーニング"・中期はその企業文化にとってマッチするかの"タイプ分け"を見るが、最終面接はレベルチェック」だと語る。面接官は、候補者が自社の求める基準以上のレベルにあるかを確かめるため、「わからなかったら落とすのが基本」というスタンスで臨むという。そのため、学生側は「気合いを見せる」といった感情的なアピールよりも、「自分のレベル感を示すためのエビデンス（証拠）を冷静に、正確に伝える」ことが重要であると強調した。
また、最終面接で落ちる人の特徴として、選考の「タイミング」を挙げた。企業の採用は「五月雨式」に行われるため、選考の後半になるほど採用枠が少なくなり、相対的に合格のハードルが上がる傾向があるという。曽和氏は、第一志望の企業ほど早めに受けるべきだとアドバイスする。
最後に曽和氏は、最終面接では必死さよりも「余裕がある人の方が採りたい」という採用側の心理にも言及。感情的にならず、客観的な事実や証拠に基づいて冷静に自分をアピールすることが、最後の関門を突破する鍵となると締めくくった。
