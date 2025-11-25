中国メディアのCNMOは25日、韓国貿易協会国際貿易通商研究院が発表した報告書によるものとして、韓国は産業用ロボット設置台数で世界4位、ロボット密度では世界1位だと報じた。

記事によると、韓国ロボット市場は出荷量全体の71．2％を国内向けが占め、輸出比率は比較的低い。これに対し、設置台数で世界2位の日本は出荷量の70％以上が海外向けだ。報告書は、日韓のこの差の根本的な原因は両国のサプライチェーンの構造的違いにあると指摘した。

韓国はロボットの駆動に必要な永久磁石の88．8％を中国から輸入しており、精密減速機やコントローラーといった主要部品も日中に大きく依存している。コア材料と部品の国産化率は40％前後にとどまり、完成品の生産拡大はかえって輸入依存を押し上げているという。

一方、記事は日本について、「廃棄モーターから希元素を回収する技術や特殊鋼、精密磁石などの高度な材料技術によってサプライチェーンの川上における影響を緩和してきた」と説明。さらに川中のコア部品分野では減速機分野のハーモニック・ドライブ・システムズ、モーター分野の安川電機などの企業が世界のコア部品市場の60〜70％を占めるとし、安定した「垂直統合型」のサプライチェーンが構築されていると伝えた。

韓国貿易協会の上級研究員によると、韓国はロボットの応用能力に優れているが、コア材料や部品の海外依存度が過度に高い点が構造的な制約になっている。これまでの製造・応用を中心とした戦略をサプライチェーン安定化戦略へと迅速に転換する必要があり、これが今後のロボット産業の競争力を決めるという。（翻訳・編集/野谷）