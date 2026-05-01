外国為替市場で4月30日夜、5円以上急激に円高が進みました。政府・日銀が為替介入に踏み切った模様です。片山財務大臣：私からは、かねてより断固たる措置に言及をしてきたところですが、いよいよかねてから申し上げてきた、断固たる措置を取るタイミングが近づいていると思っております。4月30日、円相場が一時1ドル＝160円70銭台をつけ、片山大臣は夕方会見で為替介入に踏み切る可能性を示唆しました。また、三村財務官も「これ