新潟出身の現役女子大生で、スーパールーキー・七海りおちゃんが、1月26日（月）発売『週刊プレイボーイ6号』で初グラビア！ スレンダー体形ながら、胸もお尻もボリューム満点。今後が楽しみな逸材が最初からフルスロットル!!

【人生初めての撮り下ろし！】

――今回の週プレが初めての撮り下ろしになったスーパールーキーの七海りおちゃん。撮影を終えていかがですか？

七海 初めての経験だったので1ポーズ目だけ緊張しましたが、終始楽しかったです。ただ、ポージングとか表情の作り方がちゃんとできていたか不安で......。どうでしたか？

――初めてとは思えないくらいバッチリでした！ りおちゃんは新潟県出身なんですよね。

七海 はい！ 高校卒業まで新潟に住んでいました。大学進学で上京して、今は3年生。ちゃんと学校にも通っています！

――この業界で活躍するのは小さい頃からの夢だった？

七海 いえ、憧れはありましたけど、やっぱり田舎だったので環境的にリアリティがなくて。あと、中学・高校と陸上部だったので、部活動が忙しかったんです。

――陸上部では何を専門にしていたんですか？

七海 最初はハードルだったんですが、中3から投擲（とうてき）専門の先生がやって来て、勧められるがままに円盤投げに転向しました。

やってみたら成績が良くて、高校はスポーツ推薦で進学。スポーツクラスだったので女子は4、5人しかいなかったですね。授業が終わったらすぐに電車に乗って競技場に向かって練習をする。そんな毎日を送っていました。

――成績はどうだったんですか？

七海 新潟県で1位になったことがあります！ ただ、北信越大会では勝ち上がれなくて、全国大会に出られなかったのがちょっと残念でした。

――部活ひと筋の生活っていうことは、高校生らしい青春は謳歌できなかった？

七海 そうなんですよ！ 部活動で疲れて遊ぶどころではなかったですし、家に帰ってもすぐに寝るだけ。部活を引退してようやく友達と学校帰りにカフェに行けました（笑）。

――今の姿から、円盤投げの選手だったとは想像できない。

七海 体形はやっぱり全然違いましたよ。体重も筋肉量もやっぱり大きかったですから。

――芸能界に入ろうと思ったキッカケは？

七海 TikTokとかでアイドルさんたちの動画を見ているうちに、私もやっぱり挑戦してみたいって思うようになったんです。で、今の事務所に去年入って、ずっとアイドル練習生をやっています。今回、チャンスをいただいたので、水着のお仕事も頑張っていきたいと思っています！

――今もアイドルを目指して活動しているんですね。歌やダンスは得意ですか？

七海 陸上ばっかりの生活だったから、授業以外あんまりダンスの経験がないんですよ。歌もそう。だからどちらも得意とは言えないです（笑）。

――ちなみにアルバイトをしたことは？

七海 高校3年生のとき、部活を引退してからラーメン屋さんで働いていました。

――受験勉強の傍（かたわ）ら？

七海 いえ、指定校推薦で進学したので。

――めちゃくちゃマジメじゃないですか！

七海 内申点をちゃんと取らないといけなかったので、学校も休まずちゃんと行って勉強も頑張っていました。自分で言うのもあれですが、私、こう見えてかなりマジメな性格なんです（笑）。

――休日は何をしていますか？

七海 大学ではサークルも入っていないので、あんまり友達がいなくて......。基本的には家にいることが多いです。

――今後やってみたい撮影はありますか？

七海 泡風呂の中で撮影してみたいです。好きなタレントさんが同じような写真を撮っていて、すごくかわいかったんですよ。あと、いつかは海外ロケに！ 週プレさん、よろしくお願いします！

●七海りお

7月11日生まれ 新潟県出身 身長163cm

趣味＝踊ること、アイドルオタク

特技＝空気を読むこと

○昨年秋にデビューした現役女子大生。SNSでは早くも話題になっており、Xのフォロワー数はすでに１万8000人以上。

取材・文／高篠友一 撮影／佐藤裕之