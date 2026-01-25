¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀ©ºî·èÄê¡¡¿·¾ÏÆÍÆþ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù±ÇÁü¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØDRAGON BALL¡Ù¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë ¥²¥ó¥¥À¥Þ¥Ä¥ê¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ç¶õ¡õ¥Ù¥¸¡¼¥¿¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á±ÇÁü
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¾ÏÆÍÆþ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Â¹¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸¡¼¥¿¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥áÈ¯É½¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Â¹¸ç¶õÌò¤ÎÌîÂô²í»Ò¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡Ù¤Î±§Ãè¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊÔ¤ÎÂ³¤¤ÎÊª¸ì¡£Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡Ù¤Ç¤Ï¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¼ü¿ÍÊÔ¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸øÂ¹¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸¡¼¥¿¤¬¶ä²Ï¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶¯Å¨¡¦À±¶ô¤¤¤Î¥â¥í¤ÈÄ¶¥¹¥±¡¼¥ë¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Î¥í¥´¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¶»¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Æ»Ãå¤ÈÀïÆ®Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤à¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸¡¼¥¿¤¬ÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â¾ÝÄ§Åª¤ËÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØDRAGON BALL¡Ù¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢1984Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÌó10Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦Îß·×2²¯6000ËüÉôÄ¶¤¨¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¡¦¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Éü³è¤·Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÃæ¡¢2015Ç¯¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦Ä»»³ÌÀ¤µ¤ó¸¶°Æ¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼ ¥ëÄ¶¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤¬¸ø³«¡¢2024Ç¯10·î¡Á2025Ç¯2·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
