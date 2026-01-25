¡Ú»ñ»º9²¯±ß¤Î¸µ¾ÃËÉ»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï³ô²Á¤ò¤âÆ°¤«¤¹¡©¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¿·Àß¡×¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ëÊýË¡
元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと9億円（2026年1月時点）！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない〈ほったらかし投資術〉は、初心者の新NISAにも参考になる。「その投資術を知りたい！」と、長年著作の刊行を期待されていたものの、すべて断っていた投資歴40年のベテランが、初めて著した話題の書『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超→高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。
Åê»ñ¤Î¾¡µ¡¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡§ÇäÇã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï
Çã¤Ã¤¿³ô¤Ï¡È°®¤êÂ³¤±¤ë¡É¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ÄÇã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÄÇä¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿´Ìö¤ë¡Ö¿·ÀßÍ¥ÂÔ¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
1¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤È¤¤Ç¤¹¡£
Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤½¤Î³ô¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬ºÌ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆÃÅµ
°ÊÁ°¤ÎÎã¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¡¦¥Ç¥£¥Ã¥×¡Ê2379¡Ë¤Î³ô¤Ç¤¹¡£
100³ô°Ê¾å500³ôÌ¤Ëþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ª¥«¡¼¥É500±ßÁêÅö¡¢500³ô°Ê¾å¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ª¥«¡¼¥É1000±ßÁêÅö¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥«¡¼¥É¤ÏÆ±¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÇÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë¸þ¤±¤¿¿×Â®¤Ê·èÃÇ
Í¥ÂÔÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÆ¨¤¹¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢2024Ç¯2·î27Æü¤¬¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â2·îÃæ¤ËÇã¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë400³ô¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²òÀâ¡ÛÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¡ÖÇã¤¤¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡×
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê»ñÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¡ÖÇã¤¤¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¥ÂÔ¿·Àß¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ÎÌÃÊÁ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤¬¡ÖÍ¥ÂÔÍß¤·¤µ¡×¤ËÇã¤¤¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤ÄÆÃÅµ¤Ï¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤ò¶¯¤¯»É·ã¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡ÖÇã¤¤¼ûÍ×¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ü¼ûµë¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ê¡§Í¥ÂÔÌÜÅª¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¡Ö¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Þ¤ÇÇä¤é¤Ê¤¤¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤ê°µÎÏ¤¬¸º¤ê¡¢³ô²Á¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¢Íø³ÎÄê¸å¤Î¡Ö½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«
¤³¤³¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÄÇä¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦½Ð¸ý¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£Í¥ÂÔÌÜÅö¤Æ¤ÎÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤ëÌÃÊÁ¤Ï¡¢¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤ò²á¤®¤ë¤È¡Ê¸¢ÍøÍî¤Á¡Ë¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¤ÎÇä¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ô²Á¤¬µÞÍî¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃ»´üÍø±×¤òÁÀ¤¦¾ì¹ç¡§È¯É½Ä¾¸å¤Î¹âÍÈ´¶¤ÇÇã¤¤¡¢¸¢Íø³ÎÄêÄ¾Á°¤Î¹âÃÍ¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡ÊÇäµÑ±×¡Ë¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤ò¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¤¬·ÑÂ³¤Î¥³¥Ä
¥Ç¥£¥Ã¥×¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä±þ±ç¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Î³ô²ÁÊÑÆ°¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡Ö¶¯¤¤°®ÎÏ¡Ê·ÑÂ³ÊÝÍ¤¹¤ëÎÏ¡Ë¡×¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¥ÂÔ¿·Àß¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¾ÍèÀ¤È¼«Ê¬¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡¢¾¡Î¨¤ò¹â¤á¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇÇ¯´Ö2000Ëü±ßÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë Ä¶¡ú¹âÇÛÅö³ô Åê»ñÆþÌç¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£