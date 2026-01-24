【NBA試合速報】2026年1月24日（土） ブルックリン・ネッツ vs ボストン・セルティックス
ブルックリン・ネッツ vs ボストン・セルティックス
日付：2026年1月24日（土）
開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）
最終スコア：ブルックリン・ネッツ 126 - 130 ボストン・セルティックス
NBAのブルックリン・ネッツ対ボストン・セルティックスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。
第1クォーターは両チーム譲らず28-28で終了する。
第2クォーターはブルックリン・ネッツが試合を有利に運び55-49で終了する。
第3クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び81-78で終了する。
第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び104-104で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム譲らず118-118で終了する。
オーバータイム2回目はボストン・セルティックスが試合を有利に運び126-130で終了する。
試合はボストン・セルティックスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-24 12:55:06 更新