ブルックリン・ネッツ vs ボストン・セルティックス

日付：2026年1月24日（土）

開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）

最終スコア：ブルックリン・ネッツ 126 - 130 ボストン・セルティックス

NBAのブルックリン・ネッツ対ボストン・セルティックスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。

第1クォーターは両チーム譲らず28-28で終了する。

第2クォーターはブルックリン・ネッツが試合を有利に運び55-49で終了する。

第3クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び81-78で終了する。

第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び104-104で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム譲らず118-118で終了する。

オーバータイム2回目はボストン・セルティックスが試合を有利に運び126-130で終了する。

試合はボストン・セルティックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-24 12:55:06 更新