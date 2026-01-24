円安の影響もあって米国人の多くが日本へ旅行している。日本を訪れた筆者の友人・知人も、「食べ物が美味しい」「街が清潔でゴミが道路に落ちていない」「夜中も外を歩けるほど治安が良い」「人が礼儀正しくて親切」と口々に言う。さらに注目されているのがコンビニだ。訪日ブームの折、米国セブン-イレブンが「日本風たまごサンドウィッチ」を発売。筆者も買って食べてみたところ美味しかったのでリポートする。（ロサンゼルス在住ライター 藤本庸子）

訪日ブーム、コンビニ大注目で

「たまごサンド」が米国で話題に！

米国では、数年前から「日本のコンビニで売っているたまごサンドウィッチが美味しい」と話題になっている。広めたのは故アンソニー・ボーディン氏（有名シェフで作家、食べ歩き旅番組のパーソナリティ）だ。

ボーディン氏が番組のロケで沖縄を訪れた際に「病みつきになる秘密の物がある。それは、日本に来る度に食べているコンビニ（ローソン）のたまごサンドウィッチなんだ」と語った。それが多くの米国人の印象に残り、日本を訪れては、コンビニのたまごサンドを食べる現象が起きている。

さらに注目は、日本語の発音をそのままアルファベット表記した「Tamago sando」という言葉が、大手メディアやSNSで当たり前のように使われていること。米国人が日本発祥だと知らずに使っている「Emoji（絵文字）」や「Anime（アニメ）」「Karaoke（カラオケ）」に並ぶほど知名度が急上昇しているのだ。

米国セブン-イレブンが

「日本風たまごサンド」新発売

そんな中、米国セブン-イレブンが「Japanese-Style Egg Salad Sandwich（日本風たまごサンドウィッチ）」を発売した。ロサンゼルス在住の筆者も早速、ハリウッドの自宅から歩いて数分のセブン-イレブンへと足を運んだ。

現在、このセブン-イレブンの周辺はホームレスが集まっており（インフレにより全米でホームレスが急増しているため）、正直、店へ向かうのに勇気がいった。さらに言うと、「$5.99」（約950円）というたまごサンドの値段にも購入する勇気がいった。最近の米国の物価高は目を見張るものがある。

