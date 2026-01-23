434Ëü±ß¤«¤é¡ª ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª Á´Ä¹4.7mµé¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¡ª ¤Á¤¤¤µ¤¤¡È5¿Í¾è¤ê¡É¤â¤¢¤ëÆÃÊÌ¿§¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¡Ö¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡×ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¹ñÆâÆ³Æþ¤«¤é5Ç¯¡ª ¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡Ö¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ù¥ë¥é¥ó¥´ ¥í¥ó¥°¡×¤Ë¡¢¿·¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡Ö¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®·¿MPV¤Î¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎÆüËÜÆ³Æþ°ÊÍè¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¹ñÆâÈÎÇä¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬ ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê42Ëç¡Ë
¡¡2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂçÉý¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¥í¥´¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¿·¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Î¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤¬Á´Ä¹4405mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1850mm¡¢7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Î¥Ù¥ë¥é¥ó¥´ ¥í¥ó¥°¤¬Á´Ä¹4770mm¡ßÁ´Éý1850mm¡ßÁ´¹â1870mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤®¤ºÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤Àß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿¾è¹ßÀ¡¦ÀÑºÜÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤ËºÇ¹â½ÐÎÏ130ps¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯300Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Î8Â®AT¤Ç¤¢¤ë¡ÖEAT8¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï18.1km¡¿L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥°¥ì¡¼¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤Ë¤Ï3ÀÊ¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥È¤ò¸ÄÊÌ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½õ¼êÀÊ¤òÁ°Êý¤ËÅÝ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÄ¹¤Ç2600mm¡Ê¥Ù¥ë¥é¥ó¥´ ¥í¥ó¥°¤Ï3060mm¡Ë¤ÎÄ¹¼ÜÊª¤òÀÑºÜ¤Ç¤¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤ä¥¹¥¡¼ÈÄ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¤òÌµÍý¤Ê¤¯±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢É¸½à¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤È¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥â¥¸¥å¥È¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Õ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤¬434Ëü±ß¡Á466Ëü2000±ß¡Ê¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï452Ëü±ß¡Á¡Ë¡¢¥Ù¥ë¥é¥ó¥´ ¥í¥ó¥°¤¬452Ëü±ß¡Á484Ëü2000±ß¡Ê¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï470Ëü±ß¡Á¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Î¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼óÅÔ·÷¤Î¥·¥È¥í¥¨¥óÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤¬¹ñÆâÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥«¥¿¥í¥°¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉü³è¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÉ÷·Ê¤ËÆëÀ÷¤à¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Â¼Ö¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ø¥«¥¿¥í¥°¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤ºÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤ÏÆ»¶ñ´¶¤Î¤¢¤ë³ÑÄ¥¤Ã¤¿È¢·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Î¡È¾¦ÍÑ¼Ö´¶¡É¤ò¸«»ö¤ËÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Î¥°¥ì¡¼·Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¡Ø¥¨¥¢¥Ð¥ó¥×¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤â¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÁ´¹ñ200Âæ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤ËÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Î¡¼¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼¡×¤Ï1000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë»²²ÃÂæ¿ô¤ò¸Ø¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥ó¥°¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥°¥ê¥å¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤â¡¢¥«¥ó¥°¡¼¤Î¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥°¥ê¥å¥à¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£