¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú20%´Ô¸µ¡Û¶å½£¤ÎÇÆ¸¢¥«ー¥ÉÃÂÀ¸¡©¡ª¿·¥µー¥Ó¥¹¡Øvary¡Ù¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊFFG¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥É¡Êvary¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÆÀ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÈÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¥Ð¥êー¥«ー¥É¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%¤È¤¤¤¦¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡²¬¶ä¹Ô¡×¡Ö·§ËÜ¶ä¹Ô¡×¡Ö½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆFFG»±²¼¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¶å½£ÃÏÊý¤òÃÏÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾å¡Ö¶å½£ºß½»¼Ô¸þ¤±¤Î¥«ー¥É¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£
ºÇÂç20%¤Î´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾ò·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´ðËÜ´Ô¸µÎ¨0.5%¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÅµ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¼è°ú¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ë¡Ö¥³ー¥¹ÆÃÅµ¡ÊºÇÂç+5.0%¡Ë¡×¡¢¥«ー¥É¤Î·î´ÖÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö·î´ÖÍøÍÑ³ÛÆÃÅµ¡ÊºÇÂç+9.5%¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â´Ô¸µ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë18～25ºÐ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥³ー¥¹ÆÃÅµ¤¬ºÇÂç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤ÏÍøÍÑ»þ¤ÎºÇÂç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Æ°Í»»ñµ¡Ç½¡Ê¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¡×¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«ー¥É¤Î°ú¤Íî¤È¤·»þ¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÂÊ¬¤ò¼«Æ°Åª¤ËÍ»»ñ¡Ê¼ÚÆþ¡Ë¤·¤Æ·èºÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£ÊØÍø¤ÊÈ¾ÌÌ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÍøÂ©¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢¸ýºÂ»Ä¹â¤Î´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¥Ð¥êー¥«ー¥É¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÊýºß½»¤Ç¡¢¤«¤Ä¾ò·ï¤òÃ£À®¤Ç¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Æ°Í»»ñµ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¤Î·×²èÅª¤ÊÍøÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
