¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú20%´Ô¸µ¡Û¶å½£¤ÎÇÆ¸¢¥«ー¥ÉÃÂÀ¸¡©¡ª¿·¥µー¥Ó¥¹¡Øvary¡Ù¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊFFG¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥É¡Êvary¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÆÀ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÈÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£

¥Ð¥êー¥«ー¥É¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%¤È¤¤¤¦¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡²¬¶ä¹Ô¡×¡Ö·§ËÜ¶ä¹Ô¡×¡Ö½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆFFG»±²¼¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¶å½£ÃÏÊý¤òÃÏÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾å¡Ö¶å½£ºß½»¼Ô¸þ¤±¤Î¥«ー¥É¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£

ºÇÂç20%¤Î´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾ò·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´ðËÜ´Ô¸µÎ¨0.5%¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÅµ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¼è°ú¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ë¡Ö¥³ー¥¹ÆÃÅµ¡ÊºÇÂç+5.0%¡Ë¡×¡¢¥«ー¥É¤Î·î´ÖÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö·î´ÖÍøÍÑ³ÛÆÃÅµ¡ÊºÇÂç+9.5%¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â´Ô¸µ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë18～25ºÐ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥³ー¥¹ÆÃÅµ¤¬ºÇÂç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤ÏÍøÍÑ»þ¤ÎºÇÂç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Æ°Í»»ñµ¡Ç½¡Ê¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¡×¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«ー¥É¤Î°ú¤­Íî¤È¤·»þ¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤¬ÉÔÂ­¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÂ­Ê¬¤ò¼«Æ°Åª¤ËÍ»»ñ¡Ê¼ÚÆþ¡Ë¤·¤Æ·èºÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡£ÊØÍø¤ÊÈ¾ÌÌ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÍøÂ©¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢¸ýºÂ»Ä¹â¤Î´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

¥Ð¥êー¥«ー¥É¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÊýºß½»¤Ç¡¢¤«¤Ä¾ò·ï¤òÃ£À®¤Ç¤­¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Æ°Í»»ñµ¡Ç½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¤Î·×²èÅª¤ÊÍøÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

01:42

È¯¹Ô¤Ë¤Ï¶å½£¤ÎÆÃÄê¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬É¬¿Ü
04:06

¥«¡¼¥É¤Î´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÈÃù¤Þ¤ëÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖmyCoin¡×
09:40

ºÇÂç20%´Ô¸µ¤ÎÊ£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡Ö¥Ð¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤Ï
13:11

ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼Ú¶â¡©Ãí°Õ¤¹¤Ù¤­¡Ö¼«Æ°Í»»ñµ¡Ç½¡×

´ØÏ¢µ­»ö

¡ÖËÍ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï1²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×ÅÐÏ¿¼Ô14Ëü¿Í¤ÎYouTuber¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÇäµÑ¡É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¸½¼Â

¡ÖËÍ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï1²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×ÅÐÏ¿¼Ô14Ëü¿Í¤ÎYouTuber¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÇäµÑ¡É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¸½¼Â

 ¡Ö¡È¥¹¥¤ー¥×ÀïÁè¡É¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¶âÍ»¶È³¦¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤ÎÎ¢Â¦¡£SBI¡¢³ÚÅ·¡¢»°É©UFJ¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©

¡Ö¡È¥¹¥¤ー¥×ÀïÁè¡É¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¶âÍ»¶È³¦¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤ÎÎ¢Â¦¡£SBI¡¢³ÚÅ·¡¢»°É©UFJ¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©

 ¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬²òÀâ¡ª³ÚÅ·¶ä¹Ô¡ÖºÇ¶¯ÍÂ¶â¡×¶âÍø0.64%¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤È¡¢Â»¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥×¥é¥óÁª¤Ó

¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬²òÀâ¡ª³ÚÅ·¶ä¹Ô¡ÖºÇ¶¯ÍÂ¶â¡×¶âÍø0.64%¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤È¡¢Â»¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥×¥é¥óÁª¤Ó
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë_icon

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 13.30Ëü¿Í 1960 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡¦¥Ý¥¤³è¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×²òÀâ¡ªPayPay¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤Åù¤Î¥³¡¼¥É·èºÑ¡¢¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥«¡¢¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤òÌÖÍå¡£Ê£»¨¤Ê¾ò·ï¤â¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ã¥­¥êÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£¡¢²¿¤ò»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤«¡©¡×¤òÃÎ¤ê¡¢1±ß¤Ç¤âÆÀ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤ÒÅÐÏ¿¤ò¡£
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube