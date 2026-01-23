Screenshot: NexPhone

浅く広く、が一番優秀かも。

外出先で作業する際、「スマホがPCの代わりになったらいいのに」と思うことは少なくありませんが、そんな長年の願いがいよいよ叶うかもしれません。

米Nex Computerは1月21日（現地時間）、1台のスマートフォンでAndroid、Linux、Windows 11の3つのOSを利用可能なスマートフォン“NexPhone”を発表しました。

丸みを帯びたボディと、スピーカーと円形のカメラバンプを備えたデザインが個性的なNexPhoneですが、なんといっても最大の特徴は、対応OSの幅広さ。

メイン環境にAndroid16を採用しつつ、フル機能のLinux環境が含まれているのでDebian Linuxを起動することが可能。そして、再起動することでWindows 11をネイティブ環境として利用できます。

インターフェースは、2010年代の“Windows Phone”を彷彿とさせる、スマホで操作しやすい独自デザイン。ディスプレイにつなげば、PC代わりに使用することができます。

もともと同社は、スマホをノートPCのように利用するための周辺機器"NexDock"シリーズを製造しており、創業者兼CEOのエムレ・コズマズ氏が2012年に掲げた「スマートフォンを唯一のコンピュータにする」という構想が、14年の時を経て実現したかたちになります。

Screenshot: NexPhone

主なスペックは以下の通り：

SoC: Qualcomm QCM6490 メモリ: 12GB ストレージ: 256GB、microSD対応 ディスプレイ: 6.58インチ、リフレッシュレート120Hzに対応。 メインカメラ: 64MP バッテリー: 5000mAh、ワイヤレス充電対応。 サイズ：173 × 82.6 × 13.1mm、256g

ボディはゴツめですし、スペックもミディアムで、あくまでOSが特殊なスマホという感じです。

NexPhoneは現在、公式オンラインストアで予約注文可能。価格は549ドル（約8万7000円）で、予約金199ドル（返金可能）が必要です。発売予定は今年秋になっているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

Source: NotebookCheck, NexPhone