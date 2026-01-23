この記事は2025年6月3日に公開された記事を編集して再掲載しています。

時間がない時は、サクッと食べることができ、満腹感を得やすいパンがおすすめ。最近では、焼き立てのおいしさをギュッと閉じこめた「冷凍パン」も人気で、冷凍庫から出して温めるだけの手軽さがウケています。

せっかく食べるのなら熱々の状態で、ハフハフしながらおいしく食べたいですよね。しかし、普通のトースターでは、外はカリカリ、中はしっとりふんわり、にはなりにくい…。

そこで、今回紹介したいのは、どんなパンでも理想の焼き立てを叶える、TWINBIRD（ツインバード）の「匠ブランジェトースター」。パン職人の匠の頭脳を宿したトースターの魅力をお伝えします。

ツインバード オーブントースター 2枚焼き リベイク ヒーター自動制御 コンパクト匠ブランジェ オートモード 120℃~260℃ 8段階温度調整 黒 ブラック TS-D486B 23,455円 Amazonで見る PR PR 25,800円 楽天で購入する PR PR

世界一のパン職人と共同開発。グッドデザイン賞にもノミネートされたフォルムも◎

「匠ブランジェトースター」は、ドイツで開催されたパン職人の世界大会“iba cup”で2015年に世界一となった浅井一浩氏と共同開発したトースター。

パン職人の暗黙知を余すことなく盛り込み、トースター市場に革命を起こしました。

扉が小さく、奥に深いスリムなフォルムが特長。庫内の熱を逃さず閉じ込め、狙い通りの温度バランスと安定した火力コントロールを実現します。

パンをのせる焼き網は扉を開けると大きくせり出す構造で、出し入れも簡単。食パンなら1度に2枚も入れられます。

2023年度グッドデザイン賞ベスト100にも選ばれた窯のような凜とした佇まいは、キッチンのワンポイントアクセントに。

庫内窓内の下部に配置されたディスプレイは、シンプルながらひと目で分かりやすいのも◎。

パンだけでなく、餅やグラタン、ホイル焼きまで、幅広く活用できるマニュアルモードも搭載しています。

「庫内温度センシング」×「遠近2種類のヒーター制御」で焼き立てのようなおいしさを実現

焼き立てがおいしいと感じる理由は、パンの外側と中身の絶妙な温度バランスにあります。

庫内上に遠赤外線、下に近赤外線と性質が異なる2つのヒーターを設置し、「魔法の温度バランス」を実現。

遠赤外線で表面がパリッと、近赤外線でパンの内部を温めてもちもち食感に仕上げます。

素早い立ち上がりで外側を一気にサクサクにした後、焦げ目がつかない火力で中をじっくり温める「庫内温度センシング」もおいしさの秘訣。

センサーが秒単位で温度を計測。パンを含む庫内の状況を見極め、パン職人の匠がパンを焼き上げる時と同じ温度管理を行います。

4つのパンモードでそれぞれの“本来の味”を引き出す。温度差が出やすい冷凍パンもおいしくリベイク！

「カレーパン」「トースト（アレンジトースト）」「クロワッサン」「フランスパン」の4つのオートモードを搭載。

「トースト（アレンジトースト）」は、焼く枚数や焼き加減の調整もできて便利です。

トースターの前で焼き加減を見張らずとも、パンの種類によって理想の仕上がりに。ボタンひとつで、パン本来の“焼き立ての味”が楽しめますよ。

パンは冷凍することで鮮度を保ったまま長期保存もできますが、いざ冷凍パンを温めると、外が焦げたり、中が冷たいままでおいしさが半減してしまうことも。

注目なのが、4つのオートモードはそれぞれ冷凍パンにも対応していること。

冷凍庫から出したばかりの冷凍パンでも、繊細な温度管理でパンを焼き立ての状態に戻すリベイクが可能に。驚きの美味しさと出逢えること間違いなしです！

トースターの常識が変わる「匠ブランジェトースター」、パン好きな人もそうでない人もこの機会にぜひお試しあれ！

