SixTONES¤¬¤½¤é¥¸¥íー¤Ë´é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±½¸¤Þ¤Ã¤¿6¼þÇ¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËÌÅÍ¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¤³ー¤Á¤ÈÌÚ¸¶¤µ¤óÆ±¤¸¥Ýー¥º¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÏÂ¤à¡×
¢£¡ØGolden SixTONES¡Ù¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÈ¿±þ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤¬¤½¤é¥¸¥íー¤ò°Ï¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤½¤é¥¸¥íー¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SixTONES¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews every.¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤é¥¸¥íー¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËSixTONES¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÌÚ¸¶¼Â¤â¥á¥ó¥Ðー¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÌÅÍ¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¤³ー¤Á¤ÈÌÚ¸¶¤µ¤óÆ±¤¸¥Ýー¥º¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÏÂ¤à¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡ÖËÌÅÍ¤¯¤ó¤È¤½¤é¥¸¥íーº£Æü¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤é¥¸¥íー¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡×¤È°ì¸À¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£