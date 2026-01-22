AKB48ºäÀîÍÛ¹á¡Ê¤Ò¤æ¤«¡Ë¡ÖAKB48¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ä°áÁõ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡¡º£¡¢AKB48¤ò¸«¤ë°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
ºòÇ¯3·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼ã¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ6Ç¯°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Âè5²ó¤Ï2019Ç¯12·î28Æü¤Ë13ºÐ¤Ç¥Á¡¼¥à8Ê¡°æ¸©ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿ºäÀîÍÛ¹á¡Ê¤µ¤«¤¬¤ï¡¦¤Ò¤æ¤«¡Ë¡£Á°ÊÔ¤Ï³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥ÈUNLAME¤Î³èÆ°¤ä¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚUNLMAE¤Î³èÆ°¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊ¡°æ¤«¤é¾åµþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Û
¡½¡½¡ÖOUT OF 48¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºäÀî¡¡´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾åµþ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ºäÀî¡¡¿·¶Ê¤Î¿¶¤êÆþ¤ì¤¬ËèÆü¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¡°æ¤«¤éÄÌ¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤°¤é¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤ÏÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤µ¤ó¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤éÈ´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£AKB48¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Áí´ÆÆÄ¤Ë¤â¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç»ä¤¬°ìÈÖÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ã¼ê¤È°ìÈÌ²ÃÆþ¤Î¥³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜ¹ø¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤È¡£¤³¤³¤â»ä¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½UNLAME¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£AKB48¤È¤Ï°ã¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç°áÁõ¤äMV¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤âå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢UNLAME¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÖAKB48¤ÎÍÛ¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ë²è¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ë¡¢²ñµÄ¼¼¤Ç¡Ö³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÞî±½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í......¡£
¡½¡½½ª¤ï¤êÊý¤¬µÞ¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
ºäÀî¡¡µì¡ÊAKB48¡Ë·à¾ì¡Ê¤Ç¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÏUNLAME¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ç¡¢·à¾ì¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¿··à¾ì¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢UNLAME¤Î½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤Ï´¶¾ð¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¤ÎÁªÈ´¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ºäÀî¡¡·à¾ì¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î2¶Ê¤À¤±Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö²¿¤«È¯É½¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜÈÖ30Ê¬Á°¤°¤é¤¤¤Ë»ä¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë·à¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÁªÈ´¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿··à¾ì¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡Û
¡½¡½º£¤ÎAKB48¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡¸åÇÚ¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ï»ä¤è¤ê¼ã¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¼¤Î¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¼êÏÈ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÀèÇÚ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏºÇÇ¯¾¯¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤È¤«¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¥¿¥á¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸åÇÚ¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºäÀî¤µ¤ó¤Ïº£¤ÎAKB48¤Ë²¿¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡Á´ÎÏ¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤É¤ì¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤ÎÌ´¤äÌîË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡°ìÈÖ¤Ï¤Þ¤¿ÁªÈ´¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤âÃµ¤»¤Ð¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤ÆÆüµ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¡°æ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½AKB48¤¬ºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡¤Ò¤È¤ê¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤º¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º£¡¢TikTok¤È¤«¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢FRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¾è¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£
AKB48¤ÏÎò»Ë¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡Öº£¤ÎAKB48¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ºäÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆAKB48¤È¤Ï
ºäÀî¡¡¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìá¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤ÎAKB48¿ÍÀ¸¤â¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ê¤È¡£
º£¤ÏÃæ´Ö¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤°¤é¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½çÄ´¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥´¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºäÀî¡¡¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¼«Ê¬Åª¤Ë¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¤ÎAKB48¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤Ï¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢ÎòÂå¤Î¥¥é¥¥é°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°áÁõ¤Î·Á¤äÊ·°Ïµ¤¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡£
¶Ê¤â½©¸µÀèÀ¸¤¬½ñ¤¯²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£AKB48¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÎáÏÂ¤ËAKB48¤ò¸«¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºäÀî¡¡°ÊÁ°¤Ï¤½¤ì¤³¤½¸ÄÀ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÎAKB48¤Ï¥À¥ó¥¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂ·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÃÄ·ëÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ËÜÅö¤ËÀª¤¤¤Ï¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¤½¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¤±¤É´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÏ¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×¤ÏÌÚÍËÆü¹¹¿·¡£¼¡²ó¤Ï2·î5Æü¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Û¡Û
¡üAKB48
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç1´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜ¡£
2025Ç¯12·î4Æü¤Ë21´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
2026Ç¯2·î25Æü¤Ë67th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¡ª¡¡4·î3Æü¡Á5Æü¡ÖAKB48 ½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡üºäÀîÍÛ¹á¡Ê¤µ¤«¤¬¤ï¡¦¤Ò¤æ¤«¡Ë
2006Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹160cm
Nickname¡á¤Ò¤æ¤«
¸ø¼°X¡Ú@Hiyuka_1007¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@hiyuka_sakagawa.1007¡Û
ÆÁ±Êæ¹³¤¤È¤Î´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ÖAKB48¤Î"¤ì¤ß¤Ò¤å¡¼"¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡ÁÂçÌÚ¤ÎÀ¼ Å·²¼Åý°ì¡ª¡Á¡×¡ÊBSS¥é¥¸¥ª¤Û¤«¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í