Image: OutShare

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

軽くて丈夫で、錆びない。傘に求める要素が揃った一本があります。

それがmachi-yaでキャンペーン中のフルカーボン長傘「Carbrella」。名前のとおり生地以外のほとんどがカーボン製にすることで、120cmワイドサイズながら重さはなんと約320g。それでいて強風にも耐える強靭性など、ハイエンドな傘に仕上がっています。

この魅力溢れる1本は現在おトクなセールが終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

チタンを超える軽さと強さ。超軽量320gワイドサイズのフルカーボン長傘 【10％OFF】16,200円 詳細をチェック

長傘のデメリットがひとつ消えた

Image: OutShare

冒頭の繰り返しになりますが「Carbrella」は生地以外のほとんどがカーボンになったことで、長傘ながら約320gの超軽量さが最大の魅力。

一般的なビニール傘よりも軽いため、重いから長傘を持ちたくないというデメリットが解消されています。

バックパックも濡れにくい

Image: OutShare

傘の直径は120cmと大型タイプ。折りたたみ傘では濡れてしまいがちなバックパックもしっかりガード。大事な書類やPCへの防御力もアップします。

しなやかなカーボンで風にも強い

Image: OutShare

カーボンの強靭性と弾性によりそう簡単には折れません。テストでは台風に迫る風速15m/sの強風でもしっかりと耐えれたそうですよ。

もちろん雨や日差しにも

Image: OutShare

高い撥水性を誇る5級生地を採用。軽く振れば水滴が落ちるので、屋内に入る際もサッと払えばOK。

Image: OutShare

紫外線は99.9%以上カット。遮光タイプではないため完全な日傘運用はできませんが日焼け対策であれば併用も可能かと。

高級が体現された1本

Image: OutShare

持ち手はカーブとストレートから選択可能です。

Image: OutShare

カーボンはスーパーカーや高価なロードバイクでもお馴染みの素材。この綾織柄を見るとワクワクする人も多いのでは？

確かな耐久性とカーボンの存在感で所有欲も満たし、雨の日には進んで使いたくなるかもしれませんね。安い製品ではないですが何本もビニール傘を使い捨てることを考えると案外コスパはいいのかも？

気になった人は下のリンクから詳細をどうぞ。

チタンを超える軽さと強さ。超軽量320gワイドサイズのフルカーボン長傘 【10％OFF】16,200円 詳細をチェック

＞＞リュックまで覆うのに超軽量！直径120cmのフルカーボン長傘「Carbrella」

Source: machi-ya