【大雪速報】第一波が21日夜から到来！ 週末にかけ第二波も 交通障害に警戒を
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で動画「【警報級】第一波到来 上空トラフ接近でJPCZ明瞭化 平地でもドカ雪で交通障害警戒」を公開。25日にかけて予想される大雪について、最新の情報を伝えた。
松浦氏によると、大雪のピークは2回あり、第一波は21日夜から22日にかけて到来する見込みだ。上空の強い寒気を伴う気圧の谷（トラフ）が接近することで、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）周辺で雪雲が発達しやすくなるという。これにより、日本海側を中心に大雪となり、太平洋側の地域でも雪が降って積もる可能性があると指摘した。
気象レーダーの観測では、21日午前時点ですでに日本海側の各地に雪雲がかかっている。特に山陰地方や新潟県では雪雲が帯状に連なる「団塊状」になっており、短時間で降雪量が急増する危険な兆候が見られるという。これまでの24時間降雪量では、青森県の酸ケ湯で60センチ、福島県や新潟県でも40センチを超える積雪が観測されている。
気象庁の予想では、22日朝までの24時間降雪量は、多いところで北陸地方で80センチ、近畿・中国地方で70センチに達する見込み。さらに23日朝にかけては、北陸地方で最大100センチの降雪が予想されている。
松浦氏は、24日から25日にかけて、より規模の大きい気圧の谷が通過することで第二波が到来し、さらに広範囲で大雪になる恐れがあると解説。特に新潟県、富山県、福井県では22日を中心に警報級の大雪となる可能性が高く、兵庫県や京都府の北部でも同様の警戒が必要だとした。
大雪の第一波は21日夜から22日にかけて、第二波は24日から25日にかけてピークを迎える見通しだ。松浦氏は、大規模な交通障害が発生する可能性も十分にあるとして、最新の気象情報に注意するよう呼びかけている。
