Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¡£½ï·ÁÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤
1·î13Æü¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡£¼ç±é¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº1²Ý¤Î·º»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»ëÄ£¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¢Á°¶¶·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤«¤é¹Êó²Ý2·¸¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿º£ÀôÎÛÂÀÏº¡Ê¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¡£ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢º£Àô¤ÈÊ¡»Î¤µ¤ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÊóÆ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ15Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÊ¡»Î¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢¡ØÅìµþP¡¥D¡¥·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤¬1·î13Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÎøÃç¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡ÖÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï22ºÐ¤Ç¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï·Ù»ëÄ£¤Î¹Êó²Ý¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÊóÆ»Ã´Åö¤Î2·¸¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô½ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¹Êó¤Ï¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢»ö·ïÊóÆ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¢Á°¶¶·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤«¤é¹Êó²Ý2·¸¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿º£ÀôÎÛÂÀÏº¡Ê¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¡£ÁÜºº1²Ý¤Î·º»ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»ëÄ£¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡¤Î°ÛÆ°Àè¤ÏÁÜºº1²Ý¤À¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹Êó²Ý¡£²áµî¤Î»ö·ï¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éµ¼Ô¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£Àô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¿¼¤¤¹Êó²Ý¤Ø¤Î°ÛÆ°¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Àô¤ÏÈÈ¿Í¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÊá¤Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í´Ö¤ÇÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Êó²Ý¤Ø¤Î°ÛÆ°¤Ë¡¢½é¤á¤ÏÀµÄ¾ÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹Êó²Ý¤¬¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜºº1²Ý¤Î·º»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ëÌî¿´²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»ö·ïÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Êý¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ëÃË¤Ç¤¹¡×
ËÍ¤Ï¤·¤¬¤é¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×
º£Àô¤È¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£Àô¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò²õ¤·¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò´Ó¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤·¤¬¤é¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¿Ä¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯º£Àô¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¡»Î¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â¤Ã¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½ï·ÁÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¤À¤È¤«¡£½ï·Á¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Àô¤Î¾å»Ê¤È¤Ê¤ë¹Êó²Ý2·¸¤Î·¸Ä¹¡¦°ÂÆ£Ä¾»Ê¡Ê¤Ê¤ª¤·¡Ë¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÆ£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²áµî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÜºº1²Ý¤«¤é¹Êó²Ý¤Ø¤È°ÛÆ°¤·¤¿¿ÍÊª¡£º£Àô¤È¤Î´Ø·¸À¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ï·Á¤µ¤ó¤Ïµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¹ÅÇÉ¤ÊÉôÊ¬¤ÈÆðÇÉ¤ÊÉôÊ¬¤ÎÎ¾Êý¤òÊ»¤»¤â¤Ä°ÂÆ£¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Àô¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢»ö·ïÁÜºº¤ÎÎ¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹Êó²Ý¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£1·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Îseason1½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢FOD¤Çseason2¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤â·èÄê¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£