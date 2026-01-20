まるで“できたて”の『生雪見だいふく』は、ホイップクリームが入った生菓子タイプ【ロッテ】

ロッテは1月27日、たっぷりのホイップクリームをおもちで包んだ生菓子タイプのクリーム大福『生雪見だいふく』を発売する。全国のスーパーマーケット･ドラッグストアで取り扱う。

【すべての画像はこちら】ふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いおもちで包んだ生菓子タイプの「雪見だいふく」

◆『生雪見だいふく』

価格:2個入り、想定小売価格税込200円前後

消費期限:5日間

2025年1月に発売した際には大きな反響があり、すぐに完売してしまったという。多くの人からの要望をうけ、今回約1年ぶりに再販売することになった。

伸びのあるもちもちの薄いおもちで、ふわふわ食感のクリームをたっぷりと包んだ満足感のあるクリーム大福。アイス「雪見だいふく」の出来立てを想起させるやわらかさを生菓子で実現している。

〈「なまゆきみくじ」キャンペーン〉

生雪見だいふく特設ページでは、商品情報から開発秘話などを掲載している。

また、2026年1月20日から2月19日までの間、「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たるXキャンペーンを開催する。

雪見だいふく公式X(@yukimi_lotte)をフォローし、「なまゆきみくじ」を引いて、大吉が出てXでシェアすることで参加。抽選で100人にキャンペーン限定「あんこ入り生雪見だいふく」をプレゼントする。

■生雪見だいふく特設ページ

【すべての画像はこちら】ふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いおもちで包んだ生菓子タイプの「雪見だいふく」