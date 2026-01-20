天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは1月18日、両国国技館で大相撲初場所8日目を観戦されました。宮内庁の公式インスタグラムは観戦の様子を写真と動画で発信。6年ぶりの天覧相撲では愛子さまの着物姿にも注目が集まりました。



【写真】愛子さまの桜色の着物に「着付けが見事」「ふくら雀の帯がすてき」

天皇、皇后両陛下はファッションに同じ色を取り入れる「シミラールック」が知られています。この日は薄紫色で統一。天皇陛下はスーツ姿に薄紫色のネクタイ、皇后陛下は薄紫色の着物でした。



愛子さまは淡い桜色の着物姿。伝統の帯結び「ふくら雀」も目を引き、「着付けが見事」「ふくら雀の帯がすてき」「よく似合いです」などの声が。また、着物は学習院大学卒業式の際にも見たと反応する人が多く、「卒業式の時のお着物ですよね」「卒業式の時もすてきだなと思ってました」「全身を拝見することができてうれしい」などの声もありました。



宮内庁のインスタアカウントは2024年4月1日に開設。プロフィール欄には「天皇皇后両陛下のご活動等を発信していきます」とあり、これまで天皇皇后両陛下や愛子さまのご公務の様子などが、豊富な写真や短縮動画、ストーリーズ機能を使って発信されています。フォロワー数は約232万人（1月19日現在）。