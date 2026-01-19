Mrs. GREEN APPLE、「lulu.」の制作過程に密着した約20分に及ぶ映像「Behind the Song & the Scenes」公開
Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ3最初の新曲および、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニングテーマである「lulu.」の「Behind the Song & the Scenes」を公式YouTubeチャンネルで公開した。
「lulu.」は「輪廻転生」という大きなテーマのもとに制作されているが、フェーズ3の幕開けを担う楽曲として制作された、緻密に練られたその制作過程が20分近くにも及ぶ濃密な映像で明らかになっているという。
なおMrs. GREEN APPLEは、バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）4デイズを含むスタジアムツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞の詳細を先日発表しており、1月25日までオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」年会員先行を受付中だ。
◾️「lulu.」
2026年1月12日（月・祝）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_lulu_0112
※TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期 オープニングテーマ
◆TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期
2026年1月16日放送開始 毎週金曜よる11:00
日本テレビ系全国30局ネット
“FRIDAY ANIME NIGHT”にて
※放送時間は変更になる場合があります。
1月17日より毎週土曜午前0時
各動画配信プラットフォームで最新話順次配信
▼スタッフ
原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)
監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎 シリーズ構成：鈴木智尋
キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里 コンセプトアート：吉岡誠子
デザインワークス：小橋弘侑、原野瑠奈、瀬口泉、原科大樹 美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵
3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子 音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call
オープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE
エンディングテーマ：「The Story of Us」milet
アニメーション制作：マッドハウス
▼声の出演
フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃
ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司
南の勇者：井上和彦 ゼーリエ：伊瀬茉莉也
▼イントロダクション
「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスはシリーズ世界累計部数3200万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。
▼ストーリー
勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。
©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
▼Info
【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp 【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/
【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren
◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
2026年4月18日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
2026年4月19日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年5月4日（月・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年5月5日（火・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年7月4日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年7月5日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
▼チケット席種・料金
・フロントエリア：20,000円（税込）
※アリーナ前方のエリアとなります。
※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。
・アリーナエリア：17,000円（税込）
・スタンドエリア：17,000円（税込）
・パノラマエリア：15,000円（税込）
※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。
・着席指定エリア：17,000円（税込）
※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません （年齢はご来場の公演当日時点）
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※営利目的の転売禁止
▼枚数制限
・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人（1会員）様2枚まで
・着席指定エリア：お一人（1会員）様4枚まで
▼OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員先行 ※年会員対象
受付期間：〜1月25日（日）23:59
当落発表/入金期間：2月5日（木）20:00〜2月9日（月）23:59
▼申込条件
申込者、同行者ともにオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」年会費コースの会員さま
お申し込みに関する詳細は、特設サイトよりご確認ください。
先着順ではございませんので、注意事項をよくご確認いただいたうえで、受付期間内にお申込みください。
◾️楽曲情報
◆「ダーリン」
NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング
2025年1月20日（月）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_Darling
◆「GOOD DAY」
キリングッドエール CMソング
2025年9月28日（日）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_GOODDAY
◾️MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
◆東京会場
・会場 ： TOKYO NODE GALLERY A/B/C
・日程 ： 2025年12月6日（土）〜2026年1月9日（金）
・開催時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00
◆福岡会場
・会場 ： ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
・日程 ： 2026年2月7日（土）〜2月21日（土）
チケットご購入はこちら → https://l-tike.com/st1/mga_wm-general/sitetop
◆大阪会場
・会場 ：VS.（グラングリーン大阪内）
・日程 ： 2026年3月2日（月）〜3月31日（火）
※開催時間は会場ごとに異なります。
○チケット情報
◆東京会場
【一般】
平日（年末年始除く）：4,300円
休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：4,500円
【子供（小学生）】
平日（年末年始除く）：2,100円
休日（土・日・祝日・年末年始（12/29-1/2))：2,300円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
◆福岡会場
【一般】
平日：3,300円
休日：3,500円
【子供（小学生）】
平日：1,600円
休日：1,800円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
◆大阪会場
【一般】
平日：4,300円
休日（土・日・祝日)：4,500円
【子供（小学生）】
平日：2,100円
休日（土・日・祝日)：2,300円
※未就学児無料（18歳以上の保護者1名につき2名まで）
※チケット料金はお一人様の税込価格となります。
※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。
＜所要時間の目安＞
『Wonder Museum』のご鑑賞には、約【60分】程かかります。
ご来場いただく際の目安として、ご活用ください。
※個人の鑑賞ペースによって、体験時間は異なります。あくまでも目安としてご認識ください。
＜チケットに関する注意事項＞
・営利目的の転売を禁止いたします。
・小学生以上のお⼦様よりお⼀⼈様1枚のチケットが必要となります。未就学児は18歳以上の保護者1名につき2名まで無料でご入場いただけます。（年齢はご来場の当日時点）
・当⽇は、お⼀⼈様1枚チケットをお持ちいただく必要がございます。お⼿元にチケットが無い場合、いかなる理由があってもご⼊場できませんのでご注意ください。
・同行者の方が電子チケット対応のスマートフォンをお持ちで無い場合、当日、会場内の専用窓口にて有効な身分証明書でのご本人確認を行います。申込者、同行者の方ともご本人確認が可能な書類をお持ちの上、チケット申込者と一緒にご来場ください。ご本人確認ができない場合はご入場をお断りする場合がございます。
・チケット申込者が来場できない場合、スマートフォン未所持の同⾏者のみではご⼊場いただけません。
・Wonder Museumが延期・中止にならない限りチケットの払い戻しはお受けできません。
・オークションのみならず、「チケットショップ」および「ダフ屋」「SNS」等、正規ルート以外の売買行為で入手されたチケットは全て営利目的と判断し、チケットを無効にさせていただきます。
・オークションが成⽴しなくとも出品をされた時点で同様とみなします。なお、チケット代のご返金はいたしません。
・ダフ屋行為・チケット転売行為防止のため、転売サイトなどで購入されたチケットに関しましては、当日会場へはご入場できませんのでご注意ください。チケットのご返金もいたしません。
・チケット転売防止対策のため、ご入場の際にチケットお申込者・同行者ともにご本人確認をさせていただく場合がございます。ご来場の際は必ずご本人確認ができる書類をお持ちください。
