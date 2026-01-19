Salesforce入力を完全自動化！ベルフェイス「AIカンパニーへ再始動」

ベルフェイスが、AIエージェントを中核とするAIカンパニーとしての再始動を宣言しました。

これに伴い、AIエージェント事業『bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)』に対して総額7.5億円の資金調達を実施するとともに、コーポレートロゴおよびコーポレートミッションの変更を行いました。

営業を取り巻く環境が大きく変化する中、AIエージェントによって営業の未来そのものを再定義する企業へと進化します。

ベルフェイス「AIカンパニーへ再始動」

ベルフェイスは、2015年の創業以来『オンライン商談システム bellFace』を展開し、日本のインサイドセールス市場の拡大を牽引してきました。

しかし、Web会議システムの普及による市場環境の変化を受け、事業構造の変革を決断。

金融業界への特化による再構築を経て、2025年8月に株式会社ピアズへbellFace事業の譲渡を完了しました。

今回の発表は、ベルフェイスがAIエージェント事業を中心とした新たなステージへ踏み出すことを示すものです。

急成長するAIエージェント事業『bellSalesAI』

今回調達した資金は、2024年にリリースされた新規事業『bellSalesAI』に使用されます。

『bellSalesAI』は、世界シェアNo.1 CRMであるSalesforceへの入力を完全自動化した世界初のAIエージェントです。

その成長スピードは創業期のbellFaceの4倍ペースで推移しており、リリースから20ヶ月でARR(年間経常収益)は数億円規模に到達。

今後数年でARR100億円を目指すとしており、第三者割当増資に加え、一部株式の譲渡を含む形でHIRAC FUND、Spiral Capital、株式会社ピアズなどから総額7.5億円を調達しました。

新ロゴとミッションの刷新

AIエージェントカンパニーとしてのアイデンティティを明確にするため、コーポレートロゴおよびサービスロゴが変更されました。

これまでのbellFace事業を前提としたイメージから一新され、サービスのシンボルマークはAIエージェントをキャラクターとして可視化したデザインを採用。

「優秀なアシスタントを得た」ような感覚を想起させ、ユーザーに安心感と信頼感を与える意図が込められています。

ブランドカラーには、未来を切り拓くテクノロジーと先進性を象徴するパープルを使用し、サービスの革新性と存在感を表現しています。

また、コーポレートミッションもアップデートされました。

「私たちが創りたいのはツールではなく、営業の未来です」という想いのもと、常に業界の一歩先をいき、営業という仕事そのものを再定義する覚悟が込められています。

「Salesforce入力エージェント」という新領域で、営業現場の課題解決と未来の創造に挑むベルフェイス。

AIカンパニーとして生まれ変わった同社の今後の展開に注目です。

ベルフェイス「AIカンパニーとしての再始動および資金調達」のニュースでした。

