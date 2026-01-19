Ëè·î19Æü³«ºÅ! 2580±ß¤ÇÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿
Á´¹ñ¤Ë73Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡£Âç¤Ö¤ê¤Ç¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£9Æü¡¦19Æü¡¦29Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤ò10Ëç690±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï19Æü¤Ë¤ÏÆ±»þ¤Ë¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«? ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«? ½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤Ë½éÄ©Àï
¡û·îÍËÆü¤ÎÄ«¤Ê¤Î¤ËÀ°Íý·ôÇÛÉÛÁ°¤«¤é¹ÔÎó¤¬
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤ÏËè·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë1¿Í1²ó¤Î¤ß»²²ÃOK¡£²Á³Ê¤Ï2,580±ß¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤äÍñ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï57Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡£2023Ç¯Æ¬¤Ë¤Ï1,700±ß¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤µ¤é¤Ë10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÏÂÞ¤Î·Á¾õ¤ä¥ë¡¼¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î880±ß¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾®Çþ¤äÍñ¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
Ëè·î19Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤ÏÀÇ¹þ2580±ß
µÍ¤áÊüÂê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÀ°Íý·ô¤Ï9:30¤«¤é¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï10»þ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç30Ê¬Á°¤«¤éÇÛÉÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï9:30¤è¤êÁ°¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î¤¯¤é¤¤Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È?
ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç9»þ¤Ë¤Ï¤ªÅ¹Á°¤ËÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢À°Íý·ôÇÛÉÛ30Ê¬Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤¹¤Ç¤Ë7¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·îÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤ò¤Ê¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í!
¾ì½ê¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎµÍ¤áÊüÂêÀ°Íý·ôÇÛÉÛ½ê!¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÆÆâ¤â´ÇÈÄ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤¬°ì±þÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤é¤·¤2¿ÍÁÈ¤ä¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ê¤É½÷À¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤ä50Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤´É×ÉØ¡¢40Âå¤¯¤é¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÏ·¼ãÃË½÷¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
9:30¤Ë¤Ê¤ë¤È½çÈÖ¤Ë´õË¾¤Î»²²Ã»þ´Ö¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë10»þ¤«¤é¤Î²ó¤¬¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î²ó¤Ï19:40¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ê¤éÄ«¤«¤éÊÂ¤Ð¤º¤È¤âÀ°Íý·ô¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ«¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤â16»þ¤«¤é¤Î²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´õË¾¤Î»þ´Ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³«Å¹Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀ°Íý·ô¤ÏÁ´ÉôÌµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¸å¤ÏÅ¹ÊÞÁ°¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10»þ¤«¤é¤Î²ó¡¢ºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Ç³ÍÆÀ
¡û¤¤¤è¤¤¤è»²Àï! ÁÛÁü¤è¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤
À°Íý·ô¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¡¢10»þ¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÍ¤áÊüÂê¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥È¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å½¤é¤ì¡¢ÀäÌ¯¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤»¤¤¤«¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¸½¾ì
Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÀ°Íý·ô¤òÅÏ¤·¡¢¥È¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Æ±¤¸²ó¤ÎÁ´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤ºÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿µÍ¤áÊüÂêÍÑ¤ÎÂÞ¤ò¼õ¤±¼è¤ë
¥¯¥Ã¥¡¼¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥È¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢°ìÅÙÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÌá¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ë³«¤±¤¿ÍÆ´ï¤Î¥Õ¥¿¤ÏÉ¬¤ºÊÄ¤¸¤ë¤³¤È(¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï´¥Áç¤Ë¼å¤¤¤¿¤á!)¡¢ºÇ¸å¤Ë·×ÎÌ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂÞ¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢ÊÄ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤Þ¤Ç¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥ó¥°¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯
É®¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿²ó¤Ë¤Ï8¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤ÇÆ±»þ¤ËµÍ¤áÊüÂê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦È²¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«!? ¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ù¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
8¿Í¤ÇÆ±»þ¼Â»Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ù¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤
Å¹°÷¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï16¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤Î¿ô¤Ï16¸Ä¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿Íµ¤¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÍÆ´ï¤Ï2¡Á3¤«½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´¼ïÎà¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤°¤ë¤ê¤È±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤ò¤¹¤Ç¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤Ï¤Þ¤À¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÍÆ´ï¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï½çÈÖ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
ÅÓÃæ¤Ç¤É¤ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤É¤ì¤Ï¤Þ¤À¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡û½Ä¤ËµÍ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Í¡Á¢ª°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤!
µÍ¤áÊüÂê½é¿´¼Ô¤ÎÉ®¼Ô¡£¤Þ¤º¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸«ËÜ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é½Ä¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÊÍÍ»Ò¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢·ä´Ö¤ò¤Ä¤¯¤é¤ºÌµÂÌ¤Ê¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½Ä¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤é¤·¤¤
ÁáÂ®¡¢ÄìÉôÊ¬¤«¤é½Ä¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¤ËÄì¤«¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯
¤·¤«¤·¡¢2ÃÊÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤éÆñ°×ÅÙ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ä´Ö¤¬³«¤¤¤¿¥µ¥¤¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤âµÍ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÃÊ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë½ù¡¹¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä
2ÃÊÌÜ¤«¤é¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë½Ä¤ËµÍ¤á¤ë¡×·×²è¤ÏÊø¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë
¤½¤·¤ÆÂÞ¤Î·Á¾õ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ¹Êý·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤¬Æñ°×ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë! ¤³¤ì¤Ï¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎºîÀï¤Ê¤Î¤«!? ºÇ¸å¤Ë¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡Á³¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Î¤¹¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Î¤»¤¤¤Ç¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤!
Æþ¤ì²á¤®¤¿¤Î¤«¡¢ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡£¥Ô¥ó¥Á!
¡û2,452±ßÊ¬¤â¤ªÆÀ¤Ë! ¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶â³Û¤â²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤
»ÅÊý¤Ê¤¯¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃæ±û2Ñ¤Û¤É¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ì¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ÄÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¼êºÝ¤è¤¯¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¸«»ö¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿! ¾¯¤·¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä³ä¤ì¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇOK¡£
¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊÄ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
µÍ¤áÊüÂê¤ÏÄê³Û¤Ê¤Î¤Ç²Á³Ê¤Ï¤É¤ì¤À¤±µÍ¤á¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬·×ÎÌ¤·¡¢¡Ö5,032±ßÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÃÏÌ£¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£2,452±ßÊ¬¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!
5,032±ßÊ¬¤òµÍ¤á¤Þ¤·¤¿!
ÂÞ¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¾¯¤·¾å¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»æÂÞ¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÂÞ¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
740g¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤!
¡û¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï²¿ËçµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«?
µ¢Âð¤·¡¢°ìÂÎ²¿ËçÊ¬¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¤Ï(1)¤ªÅ¹¤ÇµÍ¤áÊüÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡¢(2)·ÚÎÌ¤Î½Ö´Ö¡¢(3)Ëç¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë½Ö´Ö¤È¡¢3²ó¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹!
²¿ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä?
¤ª»®¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê50Ëç! ³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÇËÂ»¤Ê¤·¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾ÃÈñ´ü¸Â¤ÏÈÎÇäÆü´Þ¤à30Æü´Ö! ËèÆü1¡Á2Ëç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë50ËçµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿!
Í£°ì»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü16¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï10¼ï¤·¤«µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£Á´ÉôÌÖÍå¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
16¼ïÎà¤Î¤¦¤Á10¼ï¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä»ÄÇ°!
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¿Íµ¤1°Ì¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¡×¡¢2°Ì¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡×¡¢3°Ì¤¬¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³ÍÆÀ¤·¤¿10¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿!
2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î»²²Ã¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤òÂ¿¤á¤ËµÍ¤á¤ë"ÊÐ°¦"¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¡×¤À¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤«¤é¤Ï¤³¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈËç¿ô¤òµÍ¤á¤é¤ì¤½¤¦!
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÌ£¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿
Ëè·î19Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¡¼¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¡Ö¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤Ë½éÄ©Àï
¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤ÏËè·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë1¿Í1²ó¤Î¤ß»²²ÃOK¡£²Á³Ê¤Ï2,580±ß¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤äÍñ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï57Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡£2023Ç¯Æ¬¤Ë¤Ï1,700±ß¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤µ¤é¤Ë10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÏÂÞ¤Î·Á¾õ¤ä¥ë¡¼¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î880±ß¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾®Çþ¤äÍñ¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
Ëè·î19Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¤ÏÀÇ¹þ2580±ß
µÍ¤áÊüÂê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÀ°Íý·ô¤Ï9:30¤«¤é¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï10»þ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç30Ê¬Á°¤«¤éÇÛÉÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï9:30¤è¤êÁ°¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î¤¯¤é¤¤Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È?
ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç9»þ¤Ë¤Ï¤ªÅ¹Á°¤ËÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢À°Íý·ôÇÛÉÛ30Ê¬Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤¹¤Ç¤Ë7¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·îÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤ò¤Ê¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í!
¾ì½ê¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎµÍ¤áÊüÂêÀ°Íý·ôÇÛÉÛ½ê!¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÆÆâ¤â´ÇÈÄ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤¬°ì±þÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤é¤·¤2¿ÍÁÈ¤ä¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ê¤É½÷À¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤ä50Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤´É×ÉØ¡¢40Âå¤¯¤é¤¤ÃËÀ¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÏ·¼ãÃË½÷¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
9:30¤Ë¤Ê¤ë¤È½çÈÖ¤Ë´õË¾¤Î»²²Ã»þ´Ö¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë10»þ¤«¤é¤Î²ó¤¬¤¹¤°¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î²ó¤Ï19:40¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ê¤éÄ«¤«¤éÊÂ¤Ð¤º¤È¤âÀ°Íý·ô¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ«¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤â16»þ¤«¤é¤Î²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´õË¾¤Î»þ´Ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³«Å¹Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀ°Íý·ô¤ÏÁ´ÉôÌµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¸å¤ÏÅ¹ÊÞÁ°¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10»þ¤«¤é¤Î²ó¡¢ºÇ¸å¤Î1Ëç¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Ç³ÍÆÀ
¡û¤¤¤è¤¤¤è»²Àï! ÁÛÁü¤è¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤
À°Íý·ô¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¡¢10»þ¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÍ¤áÊüÂê¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥È¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å½¤é¤ì¡¢ÀäÌ¯¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤»¤¤¤«¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¸½¾ì
Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÀ°Íý·ô¤òÅÏ¤·¡¢¥È¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Æ±¤¸²ó¤ÎÁ´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤ºÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿µÍ¤áÊüÂêÍÑ¤ÎÂÞ¤ò¼õ¤±¼è¤ë
¥¯¥Ã¥¡¼¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥È¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢°ìÅÙÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÌá¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ë³«¤±¤¿ÍÆ´ï¤Î¥Õ¥¿¤ÏÉ¬¤ºÊÄ¤¸¤ë¤³¤È(¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï´¥Áç¤Ë¼å¤¤¤¿¤á!)¡¢ºÇ¸å¤Ë·×ÎÌ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂÞ¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢ÊÄ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤Þ¤Ç¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥ó¥°¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯
É®¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿²ó¤Ë¤Ï8¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤ÇÆ±»þ¤ËµÍ¤áÊüÂê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦È²¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«!? ¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ù¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
8¿Í¤ÇÆ±»þ¼Â»Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ù¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤
Å¹°÷¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï16¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤Î¿ô¤Ï16¸Ä¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿Íµ¤¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÍÆ´ï¤Ï2¡Á3¤«½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´¼ïÎà¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤°¤ë¤ê¤È±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤ò¤¹¤Ç¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤Ï¤Þ¤À¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÍÆ´ï¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï½çÈÖ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
ÅÓÃæ¤Ç¤É¤ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤É¤ì¤Ï¤Þ¤À¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡û½Ä¤ËµÍ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Í¡Á¢ª°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤!
µÍ¤áÊüÂê½é¿´¼Ô¤ÎÉ®¼Ô¡£¤Þ¤º¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸«ËÜ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é½Ä¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÊÍÍ»Ò¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢·ä´Ö¤ò¤Ä¤¯¤é¤ºÌµÂÌ¤Ê¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½Ä¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤é¤·¤¤
ÁáÂ®¡¢ÄìÉôÊ¬¤«¤é½Ä¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¤ËÄì¤«¤éµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯
¤·¤«¤·¡¢2ÃÊÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤éÆñ°×ÅÙ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ä´Ö¤¬³«¤¤¤¿¥µ¥¤¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤âµÍ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÃÊ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë½ù¡¹¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä
2ÃÊÌÜ¤«¤é¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë½Ä¤ËµÍ¤á¤ë¡×·×²è¤ÏÊø¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë
¤½¤·¤ÆÂÞ¤Î·Á¾õ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ¹Êý·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤¬Æñ°×ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë! ¤³¤ì¤Ï¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÎºîÀï¤Ê¤Î¤«!? ºÇ¸å¤Ë¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡Á³¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Î¤¹¤Ü¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Î¤»¤¤¤Ç¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤!
Æþ¤ì²á¤®¤¿¤Î¤«¡¢ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡£¥Ô¥ó¥Á!
¡û2,452±ßÊ¬¤â¤ªÆÀ¤Ë! ¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶â³Û¤â²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤
»ÅÊý¤Ê¤¯¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃæ±û2Ñ¤Û¤É¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ì¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ÄÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¼êºÝ¤è¤¯¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¸«»ö¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿! ¾¯¤·¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä³ä¤ì¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇOK¡£
¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊÄ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
µÍ¤áÊüÂê¤ÏÄê³Û¤Ê¤Î¤Ç²Á³Ê¤Ï¤É¤ì¤À¤±µÍ¤á¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬·×ÎÌ¤·¡¢¡Ö5,032±ßÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÃÏÌ£¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£2,452±ßÊ¬¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!
5,032±ßÊ¬¤òµÍ¤á¤Þ¤·¤¿!
ÂÞ¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¾¯¤·¾å¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»æÂÞ¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÂÞ¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
740g¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤!
¡û¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï²¿ËçµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«?
µ¢Âð¤·¡¢°ìÂÎ²¿ËçÊ¬¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¤Ï(1)¤ªÅ¹¤ÇµÍ¤áÊüÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡¢(2)·ÚÎÌ¤Î½Ö´Ö¡¢(3)Ëç¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë½Ö´Ö¤È¡¢3²ó¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹!
²¿ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä?
¤ª»®¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê50Ëç! ³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÇËÂ»¤Ê¤·¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾ÃÈñ´ü¸Â¤ÏÈÎÇäÆü´Þ¤à30Æü´Ö! ËèÆü1¡Á2Ëç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë50ËçµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿!
Í£°ì»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü16¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï10¼ï¤·¤«µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£Á´ÉôÌÖÍå¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
16¼ïÎà¤Î¤¦¤Á10¼ï¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä»ÄÇ°!
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¿Íµ¤1°Ì¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¡×¡¢2°Ì¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡×¡¢3°Ì¤¬¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³ÍÆÀ¤·¤¿10¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿!
2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î»²²Ã¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤òÂ¿¤á¤ËµÍ¤á¤ë"ÊÐ°¦"¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¡×¤À¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤«¤é¤Ï¤³¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈËç¿ô¤òµÍ¤á¤é¤ì¤½¤¦!
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÌ£¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿
Ëè·î19Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼µÍ¤áÊüÂê¡×¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¡¼¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!