SixTONES¼Â¤Ï£±²ó¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¡¡ºÆ·ë½¸¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤Î¤Ò¤È¸À¡Ö¤â¤¦£±²ó¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤¬£±£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£×£é£ô£è¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¤Ï£²£°£±£²Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö»äÎ©¥Ð¥«¥ì¥¢¹â¹»¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÁ´°÷¤Ç½Ð±é¡£ÅÄÃæ¼ù¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤º¿ÊÏ©¤ËÇº¤ßÅÄÃæ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢µþËÜÂç²æ¤Ï»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ë³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¶öÁ³¡¢»¨»ï¤Î»£±Æ¤Ç£¶¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¥¸¥§¥·¡¼¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥³¥¤¥Ä¤é¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Þ¤À¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¹âÃÏ¤Ë¡Ø¤â¤¦£±²ó¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âÃÏ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¤â¤¦£±²ó£¶¿Í¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î£¶¿Í¤Ç£±¶Ê¤À¤±²Î¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»öÌ³½ê¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£