フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。「モスバーガーに行く」という目標を達成したことを報告した。

親交のある女優の松岡茉優をゲストに迎え、「あ、私、言いたいことある。てか、報告ある」と切り出した田中。松岡が「え?何?何?」「凄い緊張してきた」と動揺する中、「大丈夫。大丈夫、落ち着いて」「結婚じゃないよ」と断言。「そんなのこの流れで言う?」と投げかけ、笑わせた。

そして、一息つくと「えっと…ついにモスバーガー食べました」と目標に掲げていたモスバーガーを食べたことをうれしそうに報告した。

「夏くらいからモスバーガー食べたい欲にかられていて。それこそファストフードを何年も食べてないから、食べるタイミングドキドキしちゃって」と回想。ファーストフードを食べるのは年に1回であることが伝えられると「そーなの?」と松岡は絶叫。「GACKTみたいだね」と突っ込んだ。

ちなみに、ラーメンは年に2回。約8年ぶりのモスバーガーではエビカツバーガーとポテトを食べたことを明かし、「すっごいおいしかった」と満足そうに振り返った。また、今年の目標には「ケンタッキーに行くこと」を掲げ、「今からずっとメニュー見てる」ことを語った。