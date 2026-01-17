キングスのドマンタス・サボニスが27試合欠場からついに復帰か…11月に左ヒザ半月板部分断裂

1月17日（現地時間16日）、左ヒザ半月板の部分断裂により欠場が続いていたドマンタス・サボニス（サクラメント・キングス）が、同日のワシントン・ウィザーズ戦で復帰する見込みであることが報じられた。現地メディア『ESPN』が伝えている。

11月17日（同16日）のサンアントニオ・スパーズ戦で左ヒザを負傷し、手術を行わない治療プロセスを選択したサボニス。受傷から1カ月後の再評価でさらに約1カ月の欠場となり、現在まで27試合を連続して離脱する形となった。

シーズン開幕から苦しい戦いを強いられているキングスは、11勝30敗でウェスタン・カンファレンスの14位に沈んでいるものの、直近の3試合ではヒューストン・ロケッツ、ロサンゼルス・レイカーズ、ニューヨーク・ニックスを相手に連勝を飾っている。上り調子で大黒柱の復帰を迎えられることは、チームにとってもポジティブな要素になるだろう。

今シーズンでキングス在籍5年目となるサボニスは、離脱前の11試合で1試合平均17.2得点12.3リバウンド3.7アシストをマーク。2022－23シーズンには自身3度目のオールスターに選出され、リーグを代表するビッグマンの1人として活躍を残してきた。

『ESPN』によると、キングスのスコット・ペリーGM（ゼネラルマネージャー）は高額な契約を結んでいるベテラン選手のトレードに前向きであり、サボニスもそのうちの1人に含まれている模様。2月5日（同6日）のトレードデッドラインに向け、キングスのロスター再編にも注目が集まりそうだ。

【動画】昨季は記録的なダブルダブルを達成したサボニス！