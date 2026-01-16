²èÁüÀ¸À®¤Îµ»½Ñ¤Ç¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¡£ELYZA¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ë¶¯¤¤¡Ö³È»¶¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¸ø³«
¡¡KDDI»±²¼¤ÇAI³«È¯¤ò¹Ô¤¦ELYZA¤Ï¡¢KDDI¤ÎGPU´ðÈ×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¼±¡¦»Ø¼¨ÄÉ½¾Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤¿³È»¶Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÖELYZA-LLM-Diffusion¡×¥·¥êー¥º¤ò³«È¯¤·¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
³È»¶·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë
¡¡³È»¶·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²èÁüÀ¸À®AI¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¸À¸ìÀ¸À®¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãà¼¡Åª¤Ê¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥Î¥¤¥º¤ò½üµî¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
¡¡³È»¶·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸µ¤Î¥Çー¥¿¤Ë¥Î¥¤¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Î¥¤¥º¤À¤±¤Î¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥Î¥¤¥º¤ò¼è¤ê½ü¤¯µÕ³È»¶²áÄø¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢åºÎï¤Ê¥Çー¥¿¤ò¥Î¥¤¥º¤«¤éÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¸À®ÊýË¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Àß·×¼¡Âè¤Ç¤Ï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤½èÍý²ó¿ô¤ÇÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢¿äÏÀ¤ò¤è¤ê¸úÎ¨²½¤·¡¢À¸À®Â®ÅÙ¸þ¾å¤ä¾ÃÈñÅÅÎÏÄã¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³È»¶·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢³Ø½¬¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤äÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿äÏÀ´ðÈ×Åù¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À®½ÏÅÓ¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¼ÂÍøÍÑ¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¼ÂÍÑ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³È»¶·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤È¼«¸Ê²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸À®¥×¥í¥»¥¹¤Î°ã¤¤
¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯·ë²Ì
¡¡Æ±¥â¥Ç¥ë¤ÎÆüËÜ¸ì¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀÇ½¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖELYZA-Diffusion-Instruct-1.0-Dream-7B¡×¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ê³È»¶·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Æ±Åù¤«¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤ÎÁÀ¤¤
¡¡³È»¶·¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤½èÍý²ó¿ô¤ÇÊ¸¾Ï¤òÀ¸À®¤¹¤ëÆÃÄ§¤ò¤â¤Á¡¢¼«¸Ê²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃ»»þ´Ö¤«¤Ä¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ÆÀ¸À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤ë¹âÀÇ½¤ÊÆüËÜ¸ìLLM³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Í¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£