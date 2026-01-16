¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½»²Àï¤Î¥ï¥±¡¡¡Ö¥³¡¼¥Á¤ÎÏÃ¤«¤È¡×¡Ä°úÂà¤«¤é2¤«·î¡¢ËÜµ¤¤Î¡È¸¥¿È¡É
Âè5²óÂç²ñ¤ÏÊÝ¸±´Ø·¸¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡Ä¡Ö¤Ç¤â¤â¤¦´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª¡×
¡¡ÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¤Ê¤¼ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£·èÃÇ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¹¥¬¡¼¥·¥¢¥ó»á¤âÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î»²²Ã¤Ë¶½Ê³ÌÏÍÍ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢º¸ÏÓ¤â¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÇ¯Á°¡Ê¤ÎÂç²ñ¡Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï¸ª¤¬²õ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤Þ¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3²ó¡¢MVP1²ó¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï2023Ç¯Âç²ñ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤Ç»²²Ã¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¤¿º£¡¢¡Ö¤Ç¤â¤â¤¦´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¼«¿È¤â¤Þ¤µ¤«ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ»á¤«¤éÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ç¡ÖWBC¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¤¯¤ì¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£37ºÐ¤Ï¤¹¤°¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¡Ö¥³¡¼¥Á¤ÎÂÇ¿Ç¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡ª¡¡¤À¤«¤é¡Ø´î¤ó¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤ä¤ë¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥í¡¼¥µ»á¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡È¸½ÌòÉüµ¢¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¡Ö´¶¿¨¤ÏºÇ°¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÉüµ¢¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½½Ê¬¤Ê¿ØÍÆ¤¬Â·¤¦¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤Ï²¿¤«¡£¡Ö¡Ø»ä¤¬ÊÝ¸±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«µÙ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢²¿Ï¢Åê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÊµÕ¤Ë¡ËÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£»ä¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥¿¥¤¥È¥ë¡É¤Ë¸þ¤±¡¢¿È¤òÊ´¤Ë¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë