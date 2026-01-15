»õ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬»àË´¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤¹¤ë²ÄÇ½À
ÂçºåÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼ÔÌó19Ëü¿Í¤Î»õ¤Î¾õÂÖ¤È»àË´Î¨¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»õ¤ÎËÜ¿ô¤ä¾õÂÖ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ý¤ÎÃæ¤Î·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä»àË´¥ê¥¹¥¯¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Assessing the effectivity of counting the number of teeth with their conditions to predict mortality: the OHSAKA study | BMC Oral Health
»õ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬»àË´Î¨Í½Â¬¤Î¸°¤Ë¡ª - ResOU
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2025/20251202_3
The State of Your Teeth Could Predict an Early Death, Study Shows : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/the-state-of-your-teeth-could-predict-an-early-death-study-shows
ÂçºåÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ·ò¹¯»Ù±ç¡¦ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»³ËÜÎÍÊ¿¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2018Ç¯¡Á2020Ç¯¤Î¸øÅª¤Ê»õ²Ê·ò¿Ç¥Ç¡¼¥¿¤È°åÎÅÊÝ¸±¥Ç¡¼¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô19Ëü282¿Í¤Î·ò¹¯µÏ¿¤È»õ²ÊµÏ¿¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£»õ¤Ï·ò¹¯¤Ê¡Ö·òÁ´»õ¡×¡¢¼£ÎÅºÑ¤ß¤Î¡Ö½èÃÖ»õ¡×¡¢Ãî»õ¤Î¤Þ¤Þ¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÌ¤½èÃÖ»õ¡×¡¢È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö·çÂ»¡×¤Î4¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢·òÁ´»õ¤È½èÃÖ»õ¤Î¹ç·×¿ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¸¦µæ¤Ç¤â»õ¤ÎËÜ¿ô¤ä¾õÂÖ¤È»àË´¥ê¥¹¥¯¤äÄ¹´üÅª¤Ê·ò¹¯°ø»Ò¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»õ¤Î¿ô¡×¤ò¿ô¤¨¤¿¤ê¸ý¤ÎÃæ¤Î¾õÂÖ¤ò1¼ïÎà¤Î»ØÉ¸¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·òÁ´»õ¤À¤±¤ä½èÃÖ»õ¤À¤±¡¢Ãî»õ¤Î¤Þ¤Þ¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤½èÃÖ»õ¤Î¿ô¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿Êý¤¬»àË´¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ½Â¬¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢»õ¤Î·çÂ»¤äÃî»õ¤ÏËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÂÎ¤ÎÂ¾¤ÎÉô°Ì¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¿©¤ÙÊª¤ò¤«¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©»ö¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¤Î¾õÂÖ¤Ï¿´¼À´µ¤äÇ§ÃÎ¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁ´¿È¼À´µ¤È¤â´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯Í½Â¬°ø»Ò¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1989Ç¯¤«¤é¡Ö8020±¿Æ°¡×¤È¤¤¤¦¡ÖËþ80ºÐ¤Ç20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤ò»Ä¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ò²Ê³ØÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÄê´üÅª¤Ê»õ²Ê·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê»õ¤ÏÁá´ü¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬À¸Ì¿Í½¸å±ä¿¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´»àË´Î¨Í½Â¬¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¸¦µæ·ë²Ì¤ò»õ²Ê¿ÇÎÅ¤Î¾ì¤Ç¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¼£ÎÅ¤äÄê´üÅª¤Ê»õ²Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÂ¥¤¹°ì½õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¤Î·ë²Ì¤¬Ê¬ÀÏ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¾¤ÎÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»õ²Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤ÎÄã¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼÷Ì¿¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£