ÌÜ¹õÏ¡¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¸«¤»¤¿ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¶¦±é½÷Í¥¤¬¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×Çº¤ß¤ò¹ðÇò
¡¡1·î13Æü¡¢¡ÖSnow Man¡×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤ÎInstagram¤Ç¡¢À¸ÇÛ¿®¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ÇÛ¿®¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢2¿Í¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹·îÅ·²»»á¤Î¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢2·î6Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤ê¡¢±Ç²è¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»à¼Ô¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÁòµ·²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¤È¡¢Ç¼´½»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢°äÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÁòµ·¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£13Æü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÄ¾Á°¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ç±é2¿Í¤Îµ®½Å¤ÊÀ¸ÇÛ¿®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤á¤á¤µ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Îµ÷Î¥´¶¤Û¤«¤È°ã¤¦¤è¤Í¡©¡©¤¤¤Ä¤â¤¢¤ó¤Ê¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÌÜ¸«¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±¡©¡Õ
¡Ô¤á¤áº£¤Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥¿¥á¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þÂ¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Õ
¡Ô½÷Í¥¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤Î´·¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤«¤Ê¡¡¤è¤¯¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¼õ¸³À¸¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÈÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Î¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¸À¤¦¤«ÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬¡¢¼ê¤Ç½çÈÖ¤ò¾ù¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶¡©¡Ù¤È¸À¤¤¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤â¤Á¡ª¡Ù¤ÈÌÀ¤ë¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÈÏÃ¤¹ºÝ¡¢°ì¿Í¾Î¤¬¡ØËÍ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·É¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯²¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¤¯¤À¤±¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯12·îËö¤Ë±Ç²è¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯Æ°²è¤Ç¤â¡¢¤¿¤¢¤¤¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÌÜ¹õ¤Ï2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÄ°³Ð¤ËÉÔ¼«Í³¤¬¤¢¤ëÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷Í¥¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉÍÊÕ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2022Ç¯12·î¤Ë¡ØHey¡ª Say¡ª JUMP¡Ù¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØHey¡ª Say¡ª 7 Ultra JUMP¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¤Û¤«¡Ë¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Øsilent¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø½ÕÆà¤â¡ÈÌÜ¹õ¤¯¤ó¤¬¤¼¤ó¤¼¤óÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡Ù¤È¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬Àî¸ý¤µ¤ó¤È¤¢¤Þ¤ê²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼çÌò2¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ï³ÎÌó¤«¡£