R¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬2Éô17°Ì¤ËÇÔ¤ì¤ë¼ºÂÖ¤Ç¹ñ²¦ÇÕÇÔÂà¡¡¥·¥ã¥Ó¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ²òÇ¤¤«¤é2Æü¡Ö¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡¡4²óÀï¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É 2¡½3 ¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡Ë
¡¡¥·¥ã¥Ó¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤ò»ö¼Â¾å²òÇ¤¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ4²óÀï¤Ç2Éô¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤Ë2¡½3¡ÊÁ°È¾1¡½1¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢8¶¯Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤éÃæ2Æü¤ÎR¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢FW¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢MF¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢GK¥¯¥ë¥È¥ï¤é¼çÎÏ¿ô¿Í¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤·¤¿¡£2Éô¤Ç17°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î49Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆFW¥Ù¥¿¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡12Æü¤ËÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥Ó¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢½é¿Ø¤ÇÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡£Îý½¬¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÆü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ°¤À¡£ÆÃ¤Ë²¼°ÌÁê¼ê¤ÎÇÔÀï¤Ï¤¤Ä¤¤¡£Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²óÉü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢ÅÚÍËÆü¡Ê17Æü¡Ë¤Î¼¡Àï¡Ê¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿DF¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£4Æü´Ö¤Ç2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿R¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ëº£µ¨»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤È¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë²¤½£CL¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£