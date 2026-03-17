ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、サントスに所属するFWネイマールを招集外とした理由を説明した。16日、アメリカメディア『ESPN』がコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026南米予選を大苦戦の末に5位で突破したブラジル代表は、今月のインターナショナルマッチウィークで本大会開催国の一つであるアメリカへ遠征し、フランス代表およびクロアチア代表と対戦。今回は本大会メンバー発表前最後の活