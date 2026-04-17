【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）【映像】場内騒然！ヴィニシウス→エンバペ、衝撃の“超爆速カウンター”レアル・マドリードのFWヴィニシウスとFWキリアン・エンバペが衝撃の9秒カウンターを発動させた。スピード感あふれる攻撃に、ファンたちも歓喜している。レアル・マドリードは日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグで、