ブラジル代表MFゼ・ロベルトはレヴァークーゼンやバイエルンでは成功を収めたが、レアル・マドリードでは結果を残せなかった。ゼ・ロベルトは母国ブラジルのボルトゥゲーザで技を磨き、1997年にレアルへ移籍。これがゼ・ロベルトにとって最初の海外挑戦だったわけだが、当時のレアルで成功を手にすることは出来なかった。欧州挑戦の準備が整っていなかったこともあるだろうが、ゼ・ロベルトは成功出来なかったもう1つの原因とし