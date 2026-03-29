スペイン代表デビューを飾ったFWビクトル・ムニョス（オサスナ）に対して、レアル・マドリードは買戻オプションを保有しているようだ。28日、スペイン紙『マルカ』が報じている。捲土重来の“超音速アタッカー”が日の目を浴びている。アレッシオ・リッシ監督が率いるオサスナにおいて、シーズン序盤から頭角を現していたビクトル・ムニョスは、FIFAワールドカップ2026前最後の代表ウィークとなる3月にスペイン代表に初招集さ