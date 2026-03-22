ユヴェントスが、レアル・マドリードに所属するドイツ代表DFアントニオ・リュディガーの獲得に興味を持っているようだ。2022年夏にレアルへ加入したリュディガーは、在籍4年間で公式戦通算173試合に出場してクラブのラ・リーガ制覇や、チャンピオンズリーグ（CL）優勝に貢献。今季は離脱期間がありながらここまでの公式戦17試合に出場しているが、レアルとの現行契約は今季終了までとなっている。レアルとの契約延長の可能性も取り