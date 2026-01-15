¡ÈÈô¤Ö¥Ð¥Ã¥È¡É¤¬3Ç¯¸åÁ´ÌÌ¶Ø»ß¡¢ÂÐ±þºö¤Ï¡©¡¡¥¹¥â¡¼¥ë²óµ¢¤Ø´íµ¡´¶¤â¡Ä¶¯¹ë´ÆÆÄ¤Î¸«²ò
2029Ç¯¤«¤é¾®Ãæ¤ÇÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤¬Á´ÌÌ¶Ø»ß¡ÄÁ´ÆðÏ¢È¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¼
¡¡3Ç¯¸å¤Î2029Ç¯¤«¤é¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÆð¼°Ìîµå¤Ç¡ÈÈô¤Ö¥Ð¥Ã¥È¡É¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Á´ÆüËÜÆð¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¡ÊJSBB¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¿·¥ë¡¼¥ëÆ³Æþ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÁª¼ê¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¡×¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï°Ü¹Ô´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ìó8700¥Á¡¼¥à¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë³ØÆ¸Ìîµå¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¤Ç¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÎò¤Î¤¢¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÈÈô¤Ö¥Ð¥Ã¥È¡É¤È¤Ï¡¢ÂÇµåÉô¤Ë¥¦¥ì¥¿¥ó¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ê¤É¤ÎÃÆÀÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ËÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£½Å¤µ¤ä¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¡Ö°ìÈÌÍÑ¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡×¤È¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑ¡Ê¾®³ØÀ¸ÍÑ¡Ë¡×¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡JSBB¤Ï2025Ç¯¤«¤é¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤Ç¤Î°ìÈÌÍÑÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·è¤¹¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤â¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£Á´²ñ¾ì¤ËÎ¾Íã70¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÀß¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ï50»î¹ç¤Ç39ËÜ¤¢¤Ã¤¿¡È¥µ¥¯±Û¤¨¡É¥¢¡¼¥Á¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï52»î¹ç¤Ç18ËÜ¤È50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤â¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑ¤Ç¤â1ËÜ4Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¹âÃÍ¤â¡ÈÈô¤Ö¥Ð¥Ã¥È¡É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ò¾·¤¯Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤äÈôµ÷Î¥¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÈÌÍÑ¤â»È¤¨¤¿2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Âç²ñ°Ê¾å¤Ç¤âÂÇ·âÀï¤¬·ãÁý¤·¡¢¡ÖÌîµå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ôÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÃÏ°è¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ë1ËÜ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿Í¤ÇÊÝÍ¤«¥Á¡¼¥à¤ÇÊÝÍ¤«¤Î°ã¤¤¤ä¡¢ËÜ¿ô¤Ë¤âº¹¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢1ËÜ¤â¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»³Íü¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ2²ó¤ÎÁ´¹ñ½Ð¾ì¤¬¤¢¤ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¹¡×¤ÎÆü¸¶¹¨¹¬´ÆÆÄ¤À¡£¥Ð¥ó¥È¤âÅðÎÝ¤âÄ¹ÂÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¤Î¤¬ÎãÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¡¢2025Ç¯½©¤Ë¤Ï5Ç¯À¸°Ê²¼¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£Ê£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤Ï3Ç¯¸å¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ëÆü¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈóÎÏ¤Ç¾®¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡¢ÂÇµå¤¬ÆâÌî¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢³°Ìî¤âÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¥´¥í¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥´¥í¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ÎÏ¤Î¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤ÏÌÌÇòÌ£¤Î²¿³ä¤«¤Ï·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡£5¡¦6Ç¯À¸¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢´í¸±À¤òÈ¼¤¦ÂÇµå¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢4Ç¯À¸°Ê²¼¤ÏÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤âOK¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÊäÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Èô¤Ö¥Ð¥Ã¥È¤È¤ÎÎý½¬Ê»ÍÑ¡ÄÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇËÜÎÝÂÇÏ¢È¯¤Î¡È°ÛÎã¤ÎµÏ¿¡É
¡¡2029Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î»î¹ç¤È¥Ð¥ó¥È¤¬·ãÁý¤¹¤ë¡£¤½¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÉÔÆ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÅÄÃæÏÂÉ§´ÆÆÄ¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Î¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤È¤«¥ë¡¼¥ë¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë·±Îý¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÏËÜÎÝÂÇ¤¬È¾¸º¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï3»î¹ç¤Ç6ËÜ¤â¤Î¥µ¥¯±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ÆÈô¤Ð¤¹µ»½Ñ¤È´¶³Ð¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¡ÊÆ±´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ð¥Ã¥È¡Ê¶âÂ°¤äÌÚÀ½¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¡£¸ø¼°Àï¤ÏÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï´ü´Ö¤äÌÜÅª¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ðËÜ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢ÌÚÀ½¤«¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÇÎý½¬¡£¤¿¤Þ¤ËÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤È¡¢ÂÇµå¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈô¤Ö¤Î¤ÇËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÇ¾¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¤â1ÂÇÀÊÌÜ¤À¤±¤ÏÊ£¹ç¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤â¶¯¤¯¿¶¤ë½¬´·¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÅÄÃæ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï3Ç¯À¸¡¦4Ç¯À¸¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÍ½Äê¡£¸½3Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤¬Âç²ñ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤¬»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï½¾ÍèÆ±ÍÍ¤ËÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¿·¥Ð¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¤â¸«±Û¤·¤Æ¡©¡¡¤¢¤¨¤Æ¥Î¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¹ñ½àV¥Á¡¼¥à
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÎËÌÌ¾¸Å²°¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡£·è¾¡¤ò´Þ¤à6»î¹ç¤Ç7ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¡¢¶¯ÂÇ¤¬ÅÁÅý¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£²¬½¨¿®´ÆÆÄ¤Ï¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀìÇ¤¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÇÛ¤·¤Æ¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¡¢³ØÇ¯10¿Í¶¯¤Î°ÂÄê¤·¤¿³èÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃÒ¾¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¤â¤¦Çä¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È3Ç¯´Ö¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç»È¤¨¤ë¤À¤±¤ÎËÜ¿ô¤Ï³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç1ËÜ20Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
¡¡²¬´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤È½Å¤µ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤ÈÆ±°ì¤ÎÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤òÆÃÃí¤Ç¹ØÆþ¡£Îý½¬¤ÎÂçÈ¾¤Ï¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÍÑ¤â»È¤¨¤¿°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥Á¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Íê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ´ÖÁØ¤ÎÈóÎÏ¤Ê»Ò¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂÇµå¤òÈô¤Ð¤»¤ë¤·¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤µ¤â¡£Ê£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¿·¤¿¤ËÈô¤Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½»þÅÀ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
¡ÖÁ´ÆðÏ¢¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬»ØÆ³¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´¹ñV2Ì¾¾
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÂ¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÔÀµ¿Í´ÆÆÄ¤À¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á»ØÆ³¼Ô¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤ë¤³¤È¡£Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌÌÇò¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á´ÆðÏ¢¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬»ØÆ³¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Á´ÆðÏ¢¥¤¥³¡¼¥ë¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÄÔ´ÆÆÄ¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼çÆ³¤·¡¢Á´¹ñÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¹â¤¤¼ÂÀÓ¤â¸Ø¤ë¡£Ê£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤é³Æ²ÈÄí¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÏÁ´ÆðÏ¢¤ËÈó²ÃÌÁ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤«¡¢ÆÈ¼«¤Ë¤ä¤ëÂç²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¸ì¤ëÄÔ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢Á´ÆðÏ¢¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¤ÏÌîµå¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤âÇ®¿´¤Ç¡¢µá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð³ÆÃÏ¤Î»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤Î¹Ö½¬²ñ¤ä¹Ö±é¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤ÆÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÈ´¤±Æ»¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÏ«ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÌîµå¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Ù¤¡¢¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ä¹ç¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡¢»Ô¶èÄ®Â¼Âç²ñ¥¯¥é¥¹¤Î¸½¾ì¤ò²ó¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£3Ç¯¸å¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¹ç·¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÈÌîµå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡»Âçµ×ÊÝ¹îºÈ¡Ê¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤«¤Ä¤ä¡Ë1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£ÅìÍÎÂçÂ´¶È¸å¤ËÃÏÊý»æµ¼Ô¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤Î¡Ö½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂç³ØÌîµå¤òÃ´Åö¡£¾®¡¦Ãæ¤ÎÆð¼°ÌîµåÀìÌç»ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¡×¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÊÔ½¸Ä¹¡£¸½ºß¤ÏÌîµåÍÑ¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Õ¥©¡¼¥¹¼Ò¤Î¡Ö³ØÆ¸Ìîµå¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ë¤ÆÊÔ½¸¡¦¼¹É®Ãæ¡£JSPO¸øÇ§¥³¡¼¥Á3¡£¡ÊÂçµ×ÊÝ¹îºÈ / Katsuya Okubo¡Ë