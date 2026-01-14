お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が13日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）出演に意欲を見せた。

今回の放送で通算1500回を迎え、ピン芸人の永野、鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんがゲスト出演。ゲストの前で太田は「ダウンタウンプラスに出ようと思ってるんだ」と切り出すと、金ちゃんからは「一緒にギョーザ包んでくださいよ」とエールが飛んだ。さらに「登録者増えなかったら、2人で土下座してくださいよ！」とツッコミも入った。

金ちゃんは既に「ダウンタウンプラス」に出演済みで「俺言いましたもん。カットされてるか分からないですけど、（松本人志から）何やってほしい？って言われたから。爆問の太田さんと共演してほしいって」。

松本は「まぁ、オモロイかもな」などと反応したといい、金ちゃんは「でも2人とも魅力ないから。共倒れの可能性ある」と指摘。すると、ラジオブース内は大爆笑。太田は防戦一方の展開に「ボロボロ、顔が腫れちゃってるよ」と嘆いた。

金ちゃんが語っていたギョーザは「ダウンタウンプラス」内の1コーナー。松本がゲストを招き、「作業に7割、トークに3割」の意識を集中させながら引き出す新感覚トーク企画。過去回ではギョーザを包みながらのトークを展開していた。